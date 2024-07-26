Üniversite yolunda kritik öneriler: 24 tercihi kullanın dışarıda kalmayın

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı, tercih süreci de dün başladı. 2 Ağustos’a kadar tercih yapacak adaylar için üniversitelerde bu yıl toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjan var. Depremzedeler, 34 yaşını tamamlamış kadınlar, şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylara özel kontenjanlar bulunuyor. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edecek adaylar için de başarı sıralaması uygulaması devam ediyor.

TERCİHLER ALTIN DEĞERİNDE

Eğitim uzmanı Onur Soğuk tercih konusunda şu ipuçlarını verdi: “Açıkta kalmak istemeyen adaylar listelerini en güvenli şekilde hazırlamalı. 24 tercihin her biri altın değerinde. Adaylar tercih listesinin tamamını doldurmalı ve en çok sözel ve eşit ağırlık bölümlerinde dikkatli olmalılar. Çünkü sözel alanlarda popüler olarak tercih edilen bölümlerde kontenjanlar azaldı. Geçen yıl 10 bininci sırada yer alan bir adayın bu yıl aynı puanla 15 bininci sıralara yerleşmesi söz konusu olabilecek. Eşit ağırlıkta sınıf öğretmenliği, yabancı dilde ingilizce öğretmenliği gibi bölümlerde kontenjan daraldığı için aynı durum geçerli.

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Onur Soğuk

SIRALAMANIZIN ALTINA İNİN

Tercih listesinde ne kadar üst sıradan başlandığı değil de ne kadar aşağıya inildiği önemli. Öğrenciler kendi sıralamalarının önünde 2-3 tercih yapabilir ancak çok abartılmamalı. Ancak aşağılara doğru inmeli. Adaylar kendi sıralarının altındaki yerlere ‘Ben bu sıralara düşmem’ demeden tercih yapmalı. Bu sene için en özel durum bu.

SENEYE DAHA ÇETİN MÜCADELE

Bu sene 12’nci sınıftan sınava katılan öğrenci sayısı çok fazlaydı. Bu adayların pek çoğu bölümlere yerleşemeyebilir. Dolayısıyla 2025 yılında mezuna kalan öğrenci sayısının artacağını düşünüyorum. Haliyle önümüzdeki yıl mücadele daha çetin olabilir. Adayların mezuna bırakmadan işi bu yıl bitirmeleri sağlıklı olacaktır.

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ÜCRETLERE DİKKAT

Vakıf üniversitesi tercih edecek olanlar ücretleri dikkatli takip etsinler. Bazı üniversiteler ücretleri yeni açıklıyor. İnternet sitelerindeki bazı bilgiler eski olabiliyor. Adaylar istedikleri ve merak ettikleri bölümlerin ders içeriklerine mutlaka bakmalı. Artık üniversite diplomasından çok ders içerikleri ve öğrencin eğitim hayatında kendisine neler kattığı da çok önemli hale geldi.

8 DOĞRU ADIM

- ANKARA Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erten Gökçe, doğru tercih yapmanın 8 adımını şöyle sıraladı:

1- Sonuçları iyi değerlendirin: Sınav sonuçlarınızı dikkatlice inceleyin ve hangi alanlarda güçlü, hangi alanlarda zayıf olduğunuzu belirleyin.

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2- Kariyer hedeflerinizi belirleyin: Hangi alanda çalışmak istediğinizi netleştirin. Bu, hangi program veya bölümü seçmeniz gerektiği konusunda size yol gösterecektir.

3- Araştırma yapın: Mevcut puanlarınıza uygun olan programları ve üniversiteleri araştırın. Programların içeriğini, öğretim yöntemlerini, kariyer imkânlarını ve mezunların iş bulma durumunu göz önünde bulundurun.

Prof. Dr. Erten Gökçe

4- Kontenjanları inceleyin: Tercih yapacağınız programların ve üniversitelerin kontenjan durumunu ve geçen yılın taban puanlarını kontrol edin. Bu size gerçekçi bir fikir verecektir.

5- Önceliklerinizi belirleyin: Hangi özellikler size daha önemli geliyorsa (yerleşim yeri, üniversitenin prestiji, burs gibi), bu öncelikleri dikkate alarak tercih sıralamanızı yapın.

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6- Danışın: Mümkünse rehberlik öğretmeninizle veya alanında tecrübeli kişilerle konuşun.

7- Alternatif plan yapın: Yüksek öncelikli tercihleriniz dışında size uygun olabilecek alternatif tercihleri de belirleyin.

8- Tercihleri yapın ve takip edin: Tercihlerinizi yaparken belirtilen süre içinde işlemi tamamlayın ve sonucu takip edin.

KAYITLAR AĞUSTOSTA

- YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos’ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta alınacak. Boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirilecek. Genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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