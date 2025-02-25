Üniversite yemekhanelerinde ‘bahar’ zammı

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Sosyal medyada başlayan tartışmalar bazı üniversitelerin yemekhane ücretlerinde değişikliklere de yol açtı. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yemekhane fiyatları şubatta önce 23 liradan 39 liraya çıkarıldı, sonra 35 liraya indirildi. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, “2025 yılı başında Kamu İhale Kurumu şartları doğrultusunda yapılan yemek ihalesi sonucunda 5 çeşitten oluşan tek öğün yemeğin maliyetinin işçilik hizmetleri dahil 200 TL’yi aştığı bilgisini paylaşmak isteriz. Bu kapsamda yeni dönemde 39 TL olarak belirlediğimiz yemek ücretini tüm imkânlarımızı zorlayarak 35 TL’ye düşürdük” denildi. İstanbul Üniversitesi de bir öğün fiyatını 25 TL’den 35 TL’ye çıkardı. Öğrenciler bu artışa geçtiğimiz hafta Beyazıt Kampusü’nde yürüyüş yaparak tepki gösterdi.

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EN PAHALI YEMEK 40 TL

Diğer üniversitelerde güncel yemekhane fiyatları ise şöyle:

- ODTÜ’de 30 TL olan tabldot yemeğin öğrenci fiyatı 35 TL’ye yükseldi. Ayrıca öğrenciler için 10 TL’ye sabah çorbası servisi başladı.

- Hacettepe Üniversitesi’nde 13 Şubat’ta yemekhane ücreti zamlanarak 30 TL’den 35 TL’ye çıktı.

- Akdeniz Üniversitesi’nde bir öğün ücreti bu ay 30 TL’den 40 TL’ye, gün içinde ikinci öğün yemek ise 60 TL’den 70 TL’ye yükseldi.

- Anadolu Üniversitesi’nde yemek fiyatı 20 TL’den 25 TL’ye çıktı. Kampuste 3 öğün yemek isteyen bir öğrencinin 75 TL ayırması gerekiyor.

FİYAT ARTIRMAYANLAR

- Ege Üniversitesi 2024-2025 akademik yılı başlangıcında belirlediği yemek fiyatını 30 TL’ye sabitledi ve bahar dönemi için fiyat artışı yapmadı.

- Marmara Üniversitesi geçtiğimiz yılın ağustos ayından beri öğrencilere 25 TL’den yemek hizmeti veriyor.

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi 11 Eylül’de yaptığı açıklamada yemek ücretini 20’den 25 TL’ye çıkardı ve bir daha zam yapmadı.

- Bursa Uludağ Üniversitesi temmuz ayında bir öğün yemek ücretini 20 TL’den 25 TL’ye çıkardı, bahar dönemine bu fiyatla başladı.