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Üniversite ve yurt çevrelerine sıkı denetim: İki bakanlıktan yeni dönem öncesi ortak güvenlik hamlesi

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#Güvenlik Önlemleri#Üniversite Denetimleri#Öğrenci Yurtları
Üniversite ve yurt çevrelerine sıkı denetim: İki bakanlıktan yeni dönem öncesi ortak güvenlik hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 16:37

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde üniversiteler ve öğrenci yurtlarında alınacak güvenlik önlemlerini değerlendirdi. Gençlerin huzur ve güvenliğinin temel sorumluluk olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, "Kampüs ve yurt çevrelerinde asayiş ve narkotik denetimlerini sıklaştıracak; aydınlatma, kamera ve trafik tedbirlerini yakından takip ederek sahadaki görünürlüğümüzü artıracağız" dedi.

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Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'nda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi.

Üniversite ve yurt çevrelerine sıkı denetim: İki bakanlıktan yeni dönem öncesi ortak güvenlik hamlesi

Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çiftçi, "Gençlerimiz bize emanettir; onların huzuru ve güvenliği en temel sorumluluklarımızdan biridir. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak ile birlikte; valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız ve ilgili kurumlarımızla 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde üniversite ve öğrenci yurtlarında alınacak güvenlik tedbirlerini değerlendirdik. Kampüs ve yurt çevrelerinde asayiş ve narkotik denetimlerini sıklaştıracak; aydınlatma, kamera sistemleri, özel güvenlik ve trafik tedbirlerini yakından takip edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda sahadaki görünürlüğümüzü ve denetimlerimizi daha da artıracağız. 2026-2027 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimiz, ailelerimiz ve eğitim camiamız için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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#Güvenlik Önlemleri#Üniversite Denetimleri#Öğrenci Yurtları

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