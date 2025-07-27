Üniversite tercih fuarında Almanya revaçta

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Yükseköğretim Kurumları tercih dönemi 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bazı adaylar, üniversite ve bölüm seçimi için kolları sıvadı. 15 yıldır düzenlenen ‘Üniversite Tercih Fuarı’ da adaylar ve aileleri tarafından yoğun ilgi görüyor. 25, 26 ve 27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuara, Türkiye ve yurtdışından 100’ün üstünde üniversite katılıyor. Farklı yükseköğretim seçeneklerinin bir arada incelemesine imkân sunan fuarı düzenleyen firmanın Genel Müdürü Uğur Tok, bu yıl fuarı Türkiye’nin 8 kentinde düzenlediklerini ve İstanbul’da ziyaretçi sayısının 60 bini geçeceğini tahmin ettiklerini belirterek şunları söyledi:

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Uğur Tok

ABD’YE İLGİ AZALDI

“Farklı kentlerde açtığımız fuarlarda her yıl 300 bini aşan ziyaretçi ağırlıyoruz. Tamamen ücretsiz bir etkinlik. Amacımız adaylara ve velilere yol göstermek. İstanbul’daki fuarda Türkiye’nin pek çok farklı noktasından hem devlet hem vakıf hem de yurtdışı olmak üzere 100’ün üstünde üniversite yer alıyor. Bunların çoğu Almanya, İspanya, İtalya, İngiltere ve ABD’deki yükseköğretim kurumlarından oluşuyor. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da 3 gün süren fuarda yaklaşık 50 bin ziyaretçi yer almıştı. Bu yıl sayının 60 bini aşacağını tahmin ediyoruz. Son birkaç yıldır adayların yurtdışındaki üniversitelere ilgisinin daha fazla arttığını gözlemliyorum. Bu yıl ise Almanya’daki yükseköğretim kurumlarına daha fazla yönelim olduğunu söylemek mümkün. Almanya’nın eğitim sistemi ve yatay geçite sağladığı imkânlar adayları etkiliyor. Ancak önceki yıllara kıyasla ABD’deki üniversitelere olan ilginin de azaldığı görülüyor.”

ADAYLAR NE DEDİ: EN KRİTİK SEÇİMİMİZ

- Zeynep Ceren Karakan: YKS Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sayısal alanında Türkiye 4 bin 500’üncüsü oldum. Çapa Tıp ya da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’da okumayı hedefliyorum. Şu an sonuçtan çok daha önemli bir sürecin içindeyiz. O nedenle çok kritik bir dönemdeyim ve kararımı iyi vermem gerekiyor.

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Zeynep Ceren Karakan

- Sude Karali: Sınava bu yıl girdim ancak YKS’ye zaten çok hazırlanmamıştım. Almanya’da bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum, bu kapsamda da oradaki üniversitelere başvurularımı yaptım. Oradaki üniversitelerin dünya sıralamasındaki yeri Türkiye’ye kıyasla daha iyi olduğu için yurtdışında okumaya karar verdim. Türkiye’deki üniversiteleri de inceliyorum.

SINAVDAN DAHA ZOR

- Nehir Aydın: Elektrik elektronik mühendisliği okumayı istiyorum. Ya vakıf üniversitelerindeki yüzde 50 burslu programlara bakacağım ya da Erzurum Atatürk Üniversitesi’ni yazacağım. Bence tercih süreci sınava hazırlanmaktan daha zor ve stresli.

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- Mert Çataklı: AYT eşit ağırlıkta 38 bininci oldum. İşletme okumak istiyorum. İstanbul’da puanımın tuttuğu herhangi bir üniversite olabilir, araştırmaya devam ediyorum.