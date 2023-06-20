Üniversite sınavında 2 kimya sorusu kafa karıştırdı

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sona ermesinin ardından ÖSYM, tüm soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını internet sitesinden yayınladı. Soruları ve cevapları analiz eden Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları öğretmenleri, sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri’nin (AYT) kimya bölümünde yer alan 17’nci soruya hatalı olduğu, 25’inci soruya ise bilimsel açıdan yanlış kurgulandığı gerekçesiyle itiraz edecek. Öğretmenlerin iki soruya eleştirileri şöyle:

İKİ DOĞRU CEVABI VAR

“YKS, AYT Fen Bilimleri kitapçığındaki gaz bilgisini irdeleyen 17’nci soruda ideal gazın bulunduğu kabın şekli, kabın özelliği ve sistemin bulunduğu ortamın dış basıncı belirtilmediği için sorunun iki cevabı var. ÖSYM tarafından cevap şıkkı ‘D’ olarak verilmiş ancak yukarıda belirtilen özellikler belirtilmediğinden sorudaki ‘C’ şıkkı da doğru oluyor. Bu sebeple ÖSYM’den sorunun iptalini arz ediyoruz. Diğer yandan 25’inci soruda da bilimsel olarak pratikte bu sistemin oluşturulması mümkün değil. Bu durum sorunun cevabını etkilemese de soruda bilimsel bir hata bulunuyor.”

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TARTIŞMA GEREKSİZ

Antalya Kimya Olimpiyatı Düzenleme Kurulu Olimpiyat Başkanı ve Genel Koordinatörü, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Memduh Sami Taner ise tartışmaya neden olan sorularla ilgili şunları söyledi: “25’inci sorunun kurgusunda hata olduğu iddiası doğru. 17’nci soruda ise kullanılacak formül ile doğru cevap olan d1=4d2’ye ulaşılıyor, yani ‘D’ seçeneği doğru cevabı gösteriyor. ÖSYM’nin cevap anahtarında da bu soru için ‘D’ seçeneği doğru olarak deklare edildiğinden dolayı bu soru üzerindeki tartışma ve itirazlarda haklılık yok.”

EKSİK BİLGİ VAR

- Kabataş Erkek Lisesi Kimya Öğretmeni Yavuz Selim Nalbant: “17’nci soruda eksik bilgi var ve bu sebeple iki doğru cevap çıkıyor. Soruda hareketli pistonun ya da sabit hacmin olup olmadığını bildirmek zorundalardı. Fakat 25’inci soruda verilen lityumun özelliğini adayın bilmesine gerek yok. Tabii bu soruyu sormasalar daha iyi olurmuş ama iptal edilmesini gerektirecek bir durum söz konusu değil.”

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- Pertevniyal Lisesi Kimya Öğretmeni Melikşah Aslan: “25’inci sorunun ifade anlamında bir problem olduğunu düşünmüyorum. 17’nci soruda ise iki durumun karşılaştırılması isteniyor ve cevap ÖSYM’nin belirlediği ‘D’ şıkkı çıkıyor. İki doğru cevap yok.”

- Cağaloğlu Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni İlhan Gök: “25’inci soru teoride doğru ama pratikte yanlış. 17’nci sorunun cevabı doğru fakat sorudaki kapla ilgili değişimlerin adaya daha detaylı anlatılarak verilebileceğini düşünüyorum.”

İŞTE O SORULAR

17. SORU: Sıcaklığı 300 K, basıncı P ve yoğunluğu d1 olan belirli miktarda ideal gazın basıncı yarıya düşürülüp sıcaklığı 600 K’ye çıkarıldığında yoğunluğu d2 olmaktadır. Buna göre d1 ve d2 arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir?

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25. SORU: 25 Co’de 0,1 M LiNO3 çözeltisine daldırılmış Li elektrot ve 0,1 M Pb(NO3)2 çözeltisine daldırılmış Pb elektrottan oluşan iki yarı hücre, tuz köprüsüyle birleştirilerek oluşturulan elektrokimyasal hücrenin hücre potansiyeli E olarak ölçülüyor. Buna göre ölçülen hücre potansiyelinin (E), standart hücre potansiyeli (Eo) cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir?