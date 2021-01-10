Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2021 YKS hakkında en son gelişmeler

Üniversiteye yerleştirmede kullanılan YKS'nin 2021 oturumları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından organize edilen ve toplamda üç oturum olarak uygulanan YKS'nin 2021 sınav tarihi, bu yıl 12. sınıfta yer alan öğrenciler ve mezuna kalan adaylarca merak edilen konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte, 2021 üniversiteye giriş sınavı hakkında en son gelişmeler...

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS’nin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2020 yılında sınav 27 Haziran ve 28 Haziran’da yapıldı. Öte yandan sınavda sorulacak olan konular ile ilgili açıklama yapıldı.

YKS KONULARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığı" duyuruldu.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."