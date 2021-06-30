‘Üniversite sınavı kaldırılmalı’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sınav sisteminin yeni baştan ele alınması gerektiğini belirterek, “Siyasi muhataplarımıza çağrımdır, üniversite sınavlarını kaldıralım” dedi. MHP Lideri grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

BOŞ BOŞ KONUŞMA

“Evlatlarımızın hayatını iki günlük bir sınava mahkûm etmenin de hakkaniyetli bir yanı yoktur.Bu kapsamda okul öncesi süreci de hesaba katan bir eğitim ve öğretim modeliyle her evladımızın ilgi alanına uygun üniversite eğitiminin sınavsız temini sağlanmalıdır.

‘Bahçeli’yi çok zaman muhatap almayı doğru bulmam’ diyor. Atarı gideri bırak Sayın Kılıçdaroğlu, boş boş konuşmaktan da vazgeç, mertçe bize derdini söyle; söyle ki şifa olalım, söyle ki sana kol kanat gerelim, ihanet tünelinden çekip alalım. Kirişi kırıp ille de sığınacak bir liman arıyorsan altı delik takanla Cumhur İttifakı’nın sahillerine yanaşabilirsin, siyasi itirafçı olabilirsin, pişmanlık kanunundan da istifade edebilirsin.

‘AT HIRSIZI DALTON’

ABD’de ‘Türk Demokrasi Projesi’ adıyla yeni bir düşman kamp kurulmuştur. Aralarında kimler yok ki, CHP’nin eski milletvekili ve FETÖ firarisi Aykan Erdemir’den tutun da ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı olan, John Bolton’a kadar. At hırsızı Dalton alarma geçmenin vakti geldi sözleriyle Kılıçdaroğlu’na yeni bir talimat listesi mi dayatıyor? Bu ne alçaklıktır?”

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