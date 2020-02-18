Üniversite sınavı başvuruları ne zaman bitecek? 2020 YKS başvurusu son gün ne zaman?

AYT, TYT, YDT oturumları şeklinde düzenlenecek olan 2020 YKS başvurularının ne zaman biteceği ve nasıl yapıldığı adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden gerçekleşen YKS başvuruları ilk kez müracaat edecekler için okullar üzerinden, daha önce başvuru yapmış olan kişiler için ise kurumun internet sitesinden alınacak. Peki, YKS son başvuru günü ne zaman? YKS başvurusu nasıl yapılır? İşte, sınavla ilgili detaylar.

YKS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

YKS başvuru son tarihi için geri sayım başladı. 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS'de başvurular 6 Şubat-3 Mart tarih aralığında tamamlanacak.

YKS başvurusu yapan öğrenciler, her oturum için 70 TL ücret yatıracak. AYT ve TYT oturumlarına girecek olan öğrencilerin yatıracağı toplam tutar 140 TL olacak.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvuru, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr adresinden) veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) bireysel olarak başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adayların, ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Başvuru merkezlerinin adresleri, ÖSYM’nin //www.osym.gov.tr internet adresinde “2020-YKS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri” içinde yer alıyor.

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YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS içerisinde bölümlenen AYT ve TYT sınavları bu yıl da birer gün arayla yapılacak. İlk oturum olan ve tüm öğrencilerin girmek zorunda olduğu TYT sınavı, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak ve toplam 135 dakika sürecek.

AYT sınavının tarihi ise 21 Haziran Pazar olacak. Bu sınav ise 180 dakika sürecek.

Yabancı dil alanında sınava girecek olan öğrenciler için ise YDT sınavı 21 Haziran Pazar günü öğleden sonra 15.45'te başlayacak ve sınav 120 dakikada tamamlanacak.