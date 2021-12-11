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Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü

#Üniversite Öğrencisi#Doğum Günü#Şüpheli Ölüm
Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü

Fatih’te, evinde arkadaşlarıyla 32’nci yaş gününü kutlayan Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi Kemal Ahmedenov ölü bulundu. Ahmedenov’un cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde yapılan aramalarda ise çok sayıda içki şişesi bulundu.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Şehremini Mahallesi Köprülüzade Sokak’taki 6 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencisi Türkmenistan uyruklu Kemal Ahmedenov, önceki gün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla doğum günü partisi düzenledi. Sabahın ilk saatlerinde arkadaşları evden ayrılırken Ahmedenov evde tek başına kaldı.

TELEFONUNU AÇMADI, ARKADAŞLARI ŞÜPHELENDİ

Dün akşam saatlerinde Ahmedenov’u arayan arkadaşları, telefon açılmayınca durumdan şüphelenerek evine geldi. Zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yardımıyla eve giren sağlık ve polis ekipleri Ahmedenov’un cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine şerit çeken polis ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Ahmedenov’un cansız bedeni nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, dairede çok sayıda içki şişesi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Üniversite Öğrencisi#Doğum Günü#Şüpheli Ölüm

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