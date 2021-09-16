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Üniversite öğrencisinin feci ölümü! Yıkıldılar: Ayakta duracak dermanım kalmadı

#Bursa#Trafik Kazası#Hız Sınırı

Bursa'da, yolun karşısına geçmek isterken halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Semih Karagöz'ün (24) annesi Aysel Karagöz, kaza anında yoldaki hız sınırını aştığını söylediği otobüs şoförünün tutuksuz yargılanmasına tepki göstererek, 'Duruşmada yine eski olayları sordular. Oğlumu suçlu buldular. Avukatları, görevine devam eden şöförün affını istiyorlar. Ayakta duracak dermanım kalmadı.' dedi.

Bursada üniversite öğrencisinin feci ölümüBursada üniversite öğrencisinin feci ölümü
Bursada üniversite öğrencisinin feci ölümü

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Kaza, geçen yıl nisan ayında Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi Kanuni Caddesi’nde meydana geldi. Üniversitede çalışma ekonomisi bölümü öğrencisi Semih Karagöz, cadde üzerindeki ATM'dan para çekmek için otomobilinden indi. İşi bittikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Karagöz'e, İhsan Y. yönetimindeki 16 TBL 34 plakalı halk otobüsü çarptı. Ağır yaralanan genç, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasının görüntülediği kaza sonrası gözaltına alınan sürücü İhsan Y., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Üniversite öğrencisinin feci ölümü Yıkıldılar: Ayakta duracak dermanım kalmadı

TUTUKSUZ YARGILAMA KARARINA TEPKİ

Hakkında, 'Taksirle ölümü neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle, Bursa 30'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan İhsan Y.'nin yargılanmasına devam edildi. Tutuksu sanık İhsan Y.'nin gelmediği duruşmada, kazada ölen gencin annesi Aysel, babası Sabri Karagöz ile tarafların avukatları hazır bulundu. Avukatların savunmalarını dinleyen mahkeme, İhsan Y.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Üniversite öğrencisinin feci ölümü Yıkıldılar: Ayakta duracak dermanım kalmadı

'AYAKTA DURACAK DERMANIM KALMADI'

Oğlunun öldüğü olayda, kazaya neden olan sürücünün tutuksuz yargılanıp görevine devam etmesinin kendilerini üzdüğünü söyleyen Aysel Karagöz, "Duruşmada yine eski olayları sordular. Oğlumu suçlu buldular. Avukatları, görevine devam eden şöförün affını istiyorlar. Önümüzdeki ay son duruşma olacak.

Üniversite öğrencisinin feci ölümü Yıkıldılar: Ayakta duracak dermanım kalmadı


Hep oğlumu suçluyorlar. Şoför çocuğumu hiç görmüyor. Görse zaten sol tarafa kıracak. Fren izi falan da yok. Semih'e çarptıktan sonra fren yapıyor. Beklentimiz adaletin yerini bulması. İlgili kişinin ceza alması. Kaza, bir buçuk yıl önce olmasına rağmen o daha ceza almadı. Hem çalışıyor, hem de elini kolunu sallayarak geziyor. Böyle bir adalet var mı? Ayakta duracak dermanım kalmadı" dedi.

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Otobüsün güvenlik kameralarının izlenmesi halinde, gerçeğin tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacağını ifade eden baba Sabri Karagöz, "En son raporları okudum. Rapora baktığımda yaya geçidine 20 metre olduğu yazılmış. O zamanki keşifte yaya geçidine 7 metre olduğu söylenmişti. Ayrıca, hızının 30 kilometre olması gereken yerde, 54 kilometre hızla gittiği kayıtlara geçti. Burada da bir hata var. Sanığın tutuklu yargılanmasını istiyoruz. Tutuklamıyorlar. Adalet istiyoruz. Adaletimize güveniyoruz. Her insan kendi adaletini aramasın. Bu ülkede adalet yerini bulmalı" diye konuştu.

'HIZ SINIRLARI DEĞİŞTİRİLDİ'

Kaza sonrası, olayın yaşandığı yerdeki hız sınırının 30 kilometreden 50 kilometreye çıkartıldığını öne süren acılı baba, "Bu kaza değil, bu bir cinayet. Adam telefonla görüşüyor. Çocuğuma vurduktan sonra fark ediyor. Böyle bir adalet olmaz. Bütün raporlar değiştirilmiş ve aleyhimize çevrilmiş. Belediye otobüsünün kamera görüntüleri izlendiğinde suçlu olduğu belli olan bir kişi nasıl suçsuz ilan ediliyor. Bunu anlamış değilim" ifadelerini kullandı.

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KAZA ANI KAMERADA

Semih Karagöz'ün öldüğü kaza anı ise halk otobüsünün kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde İhsan Y.’nin telefonla konuştuğu, Semih Karagöz’ün yola aniden indiği ve İhsan Y.’nin Karagöz’e çarptıktan sonra otobüsün frenine bastığı görüldü.

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#Bursa#Trafik Kazası#Hız Sınırı