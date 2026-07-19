Üniversite öğrencisinin çantasından çıktı: AVM’ye girmeye çalıştı! 'Sevgilime götürüyordum'

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Olay, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 20.20 sıralarında Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir üniversitede öğrenci olan Beyza A., çantasında bulunan şarjör ve mermilerle Şişli'de bulunan bir AVM’ye girmek istedi. X-ray kontrolü sırasında çantasında bulunan şarjör ve mermiler güvenlik görevlilerince fark edildi. Görevlilerin ruhsat sormasının ardından Beyza A. AVM'ye giremeden uzaklaştı. İhbar üzerine Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan güvenlik kamerası çalışmaları sonucunda şüphelinin Beyza A. olduğu belirlendi. Beyza A., Beşiktaş Etiler’deki bir eğlence mekanında eğlendiği sırada yakalandı. Çantasında yapılan aramada şarjörle 25 mermi ele geçirildi.

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Emniyette ifadesi alınan Beyza A., sevgilisi Erol G.’nin kendisi için kiraladığı evde temizlik yaptığı sırada malzemeleri bulduğunu, Erol G.‘nin bunları kendisine getirmesini istediğini söylediği öğrenildi. Beyza A., malzemeleri AVM’de bulunan Erol G.’ye götürmek için yola çıktığını, girişteki X-ray kontrolünde fark edilince korkarak uzaklaştığını belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri Erol G.’yi gözaltına aldı.

Çalışmalarını sürdüren Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Erol G. ile bağlantılı 7 adreste arama yaptı. Aramalarda Sarıyer’deki iş yerinde 564 fişek, Erol G.’nin babasına ait evde ise 17 fişek ele geçirildi. Beyza A.’nın çantasında ele geçirilen 25 fişekle birlikte toplam 606 fişeğe el konuldu. Beyza A.’nın kaldığı ev ve diğer adreslerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Beyza A. ile Erol G., 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Erol G.’nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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OLAY ANI KAMERADA

Diğer yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Beyza A.‘nın AVM girişindeki X-ray kontrol noktasına geldiği, çantasını cihaza bıraktığı, güvenlik görevlileriyle kısa süre konuştuktan sonra AVM’den ayrıldığı anlar yer alıyor.