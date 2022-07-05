Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Üniversite öğrencisinden kan donduran cinayet: Böyle bir insanın canı benim için kıymetsizdir

#Konya#Cinayet#Polis
Üniversite öğrencisinden kan donduran cinayet: Böyle bir insanın canı benim için kıymetsizdir

Konya'nın Seydişehir ilçesinde komşuları kuyumcu Yusuf Şahin'i (60) tabancayla vurarak öldüren üniversite öğrencisi Osman Yavuz (27), sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Yavuz ifadesinde, Şahin ile husumeti olmadığını belirterek, ''Nefret ve düşmanlık duygusu uyandıracak tavırları vardı. Yusuf'a olan nefret duygum, yaklaşık 5 yıldır devam ediyordu. Böyle bir insanın canı benim için kıymetsizdir'' dedi.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 12.40 sıralarında Hacı Seyit Ali Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Osman Yavuz, kuyumcu babası Halit Yavuz'un yan komşusu kuyumcu Yusuf Şahin'i iş yerinde tabancayla ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan Yavuz, saklandığı evlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Öldürülen Yusuf Şahin'in cenazesi ise ikindi namazı sonrası defnedilecek. Öte yandan Osman Yavuz'un kuyumcu dükkanına girdiği ve kaçtığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

TIP FAKÜLTESİNİ BIRAKMIŞ

Saldırıyı gerçekleştiren Osman Yavuz'un 2014 yılında yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) bütün puan türlerinden Seydişehir 1'incisi olduğu ortaya çıktı. O dönem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Yavuz'un 3'üncü sınıfta okulu bıraktığı belirlendi.

Haberin Devamı

NEFRET DUYUP ÖLDÜRMÜŞ

Osman Yavuz, emniyetteki işlemlerinin ardından sek edildiği mahkemece tutuklandı. Yavuz'un ifadesinde, öldürdüğü komşuları Yusuf Şahin ile herhangi bir husumetinin bulunmadığını söylediği öğrenildi. 5 yıldır Şahin'e nefret duyduğunu anlatan Yavuz, ''Aramızda husumet yoktu. Ben de takıntı oluşturan hareketleri vardı. Nefret ve düşmanlık duygusu uyandıracak tavırları vardı. Bu hareketleri korkuya sebep oluyordu. Bu tavırların ne olduğunu tam olarak açıklayamıyorum. Fakat ben de bu duyguyu oluşturdu. Yusuf'a olan nefret duygum, yaklaşık 5 yıldır devam ediyordu. Ben bu duyguyu bastırıyordum" dedi.

Üniversite öğrencisinden kan donduran cinayet: Böyle bir insanın canı benim için kıymetsizdir

Olaydan 1 gün önce kolunda bir titreme ve huzursuzluk hissi başladığını belirten Yavuz, bunun sebebi olarak Yusuf Şahin'i gördüğü, olay günü babasının iş yerine gidip, çekmecedeki babasına ait tabancayı alıp Şahin'i öldürdüğünü söyledi. Yavuz, ''Silahı elime aldım. 2 tane şarjör vardı ve yanıma aldım. Yusuf'un dükkanına gittim.
Üniversite öğrencisinden kan donduran cinayet: Böyle bir insanın canı benim için kıymetsizdir

Dükkan kalabalıktı. Müşteriler çıktı. Ancak yanında çalışan çocuk kaldı. Onun çıkmasını bekledim. Çıkmadı. O çıkmayınca dükkana girdim. Olayın bir gün öncesinde ben kendisini gördüğümde üst tarafında göğüs kısmında bir şişkinlik vardı ve bana gösteriyordu. Ben de oranın çelik yelek giydiğini düşündüm. Olay anında da çelik yelek olduğunu düşündüğüm kısma doğru ateş etmeye başladım. Yaptığım atışın hepsini kendisine denk gelmedi. Bir tanesi karın kısmına doğru geldi ve oradan kan çıktığını gördüm.
Üniversite öğrencisinden kan donduran cinayet: Böyle bir insanın canı benim için kıymetsizdir


Sonrasında olay yerinden uzaklaştım. Böyle bir insanın canı benim için kıymetsizdir. Benim dışında herhangi başka bir kişi de bu eylemi yapabilirdi. Olaydan sonra eve gittim. Olay nedeniyle pişman değilim" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Cinayet#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Lokantada masaları temizleyen çocuk işini hırsla yaptı, şimdi parayla oynuyor

Lokantada masaları temizleyen çocuk işini hırsla yaptı, şimdi "parayla oynuyor"

#Tom Cruise
Tarihin en fazla para kaybedeni Changpeng Zhaodan Bitcoin öngörüsü... Yatırımcılar ve uzmanlar ne diyor

'Tarihin en fazla para kaybedeni' Changpeng Zhao'dan Bitcoin öngörüsü... Yatırımcılar ve uzmanlar ne diyor?

#Bitcoin
Bitsin bu Schengen çilesi Türkiye AKPM’ye rapor sunup itiraz etti

Bitsin bu Schengen çilesi! Türkiye AKPM’ye rapor sunup itiraz etti

#Schengen

BAKMADAN GEÇME!

Lokantada masaları temizleyen çocuk işini hırsla yaptı, şimdi parayla oynuyor

Lokantada masaları temizleyen çocuk işini hırsla yaptı, şimdi "parayla oynuyor"

#Tom Cruise
Tarihin en fazla para kaybedeni Changpeng Zhaodan Bitcoin öngörüsü... Yatırımcılar ve uzmanlar ne diyor

'Tarihin en fazla para kaybedeni' Changpeng Zhao'dan Bitcoin öngörüsü... Yatırımcılar ve uzmanlar ne diyor?

#Bitcoin
Bitsin bu Schengen çilesi Türkiye AKPM’ye rapor sunup itiraz etti

Bitsin bu Schengen çilesi! Türkiye AKPM’ye rapor sunup itiraz etti

#Schengen