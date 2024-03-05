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Üniversite öğrencisi Yusufcan kansere yenik düştü

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#Yusufcan Demircan#Ankara#Bilecik
Üniversite öğrencisi Yusufcan kansere yenik düştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 16:01

Lenf kanseri tedavisi gören Ankara Gazi Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi Yusufcan Demircan yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.

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İstanbul’da bir hastanede 6 aydır lenf kanser tedavisi gören Ankara Gazi Üniversitesi Psikoloji 1. sınıf öğrencisi Yusufcan Demircan (18), doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Genç yaşta kansere yenik düşen Demircan, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Üniversite öğrencisi Yusufcan kansere yenik düştü

Demircan için Ertuğrulgazi Camiinde kılınan cenaze namazına Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, ailesi, sevenleri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Demircan, namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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#Yusufcan Demircan#Ankara#Bilecik

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