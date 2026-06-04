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Üniversite öğrencisi yurdun 6'ncı katından düştü, hayatını kaybetti

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#Üniversite#Yurt Faciası#Burdur
Üniversite öğrencisi yurdun 6ncı katından düştü, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 22:31

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesindeki Safahat Kız Yurdu'nda 22 yaşındaki üniversite öğrencisi, 6'ncı kattan düşerek yaşamını yitirdi. Genç öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, Burdur'da bulunan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesindeki Safahat Kız Yurdu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Z.K, henüz bilinmeyen bir nedenle yurdun 6'ncı katından zemine düştü. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Z.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kaçar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, Kaçar'ın düşmesine ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirildiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından olayın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

 

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#Üniversite#Yurt Faciası#Burdur

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