×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Üniversite Öğrencisi#Karabük#Karabük Üniversitesi
Üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 12:49

Acı olay Karabük'te yaşandı. Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu.

Haberin Devamı

100. Yıl Mahallesi Öğretmenler Sitesi girişinde yolda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. 

İhbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Ekiplerce yapılan kontrolde söz konusu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu

Araştırma sonucu bu kişinin, Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Koldash S. (24) olduğu anlaşıldı. 

Koldash S'nin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu

Gözden KaçmasınGörüntüler infiale neden olmuştu Okul yönetimi disiplin süreci başlattıGörüntüler infiale neden olmuştu! Okul yönetimi disiplin süreci başlattıHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Üniversite Öğrencisi#Karabük#Karabük Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!