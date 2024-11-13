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Üniversite öğrencisi motokurye genç, kazada hayatını kaybetti

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#Mehmet Aktaş#Motokurye#Burdur
Üniversite öğrencisi motokurye genç, kazada hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 10:48

Burdur'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin üniversite öğrencisi olan sürücüsü motokurye Mehmet Aktaş (20), yaşamını yitirdi.

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Merkez Özgür Mahallesi 1'inci Oto Tamirciler Sokak'ta dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada Ramazan Emre Ç. yönetimindeki 68 AED 349 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Aktaş yönetimindeki 03 AHF 325 plakalı motosiklet çarpıştı.

Üniversite öğrencisi motokurye genç, kazada hayatını kaybetti

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Mehmet Aktaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Üniversite öğrencisi motokurye genç, kazada hayatını kaybetti

Hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Emre Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. MAKÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Mehmet Aktaş'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine gönderilecek.

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Üniversite öğrencisi motokurye genç, kazada hayatını kaybetti

Üniversite öğrencisi motokurye genç, kazada hayatını kaybetti

 

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#Mehmet Aktaş#Motokurye#Burdur

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