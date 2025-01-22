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Üniversite öğrencisi kaldığı yurdun banyosunda ölü bulundu

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#Eren Öztürk#KYK#Sivas
Üniversite öğrencisi kaldığı yurdun banyosunda ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 17:20

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Eren Öztürk (24), kaldığı yurdun banyosunda ölü bulundu.

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Olay, saat 12.30 sıralarında SCÜ kampüsü içerisindeki İzzeddin Keykavus Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Erkek Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Eren Öztürk'ten dün akşam yemeği sonrasında haber alamayan yakınları, kaldığı yurda ulaşarak durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine yetkililer, yaptıkları kontrolde, Öztürk'ü odasındaki banyoda hareketsiz yatarken buldu.

Üniversite öğrencisi kaldığı yurdun banyosunda ölü bulundu

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Öztürk'ün cansız bedeni otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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Üniversite öğrencisi kaldığı yurdun banyosunda ölü bulundu

 

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#Eren Öztürk#KYK#Sivas

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