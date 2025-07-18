Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, tek kurbanı değilmiş! Katil Cemil Koç'un DNA'sı tespit edildi

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İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Tasarlayarak öldürmek', suçundan kendisine yardım eden 6 kişi ise 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklandı. Eski polis memuru katil Cemil Koç'un Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada cinayet sanığı olduğu ortaya çıktı.

CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz "Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor burada soruşturmada öne çıkan iki detay var ki; bunlardan birincisi İçişleri Bakanlığı tarafından cinayete ilişkin bir mülkiye müfettişi bir de polis müfettişinin görevlendirilmesi bu kapsamda her iki müfettiş de cinayetin aydınlatılması için görev yapacak. İkincisi ki bu cinayette de belki soruşturmacı birimlere yol gösterecek bir başka cinayet. Katilin ilk vukuatı Ayşe Tokyaz değilmiş." dedi ve korkunç detayları şu sözlerle anlattı;

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"Diyarbakır’da iki yıl önce hayatını kaybeden Türkmenistan uyruklu bir genç kızın daha yaşamını yitirdiği ve bu kişinin katilinin de Cemil Koç olduğu şüphesi söz konusu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla ilgili iddianamesini hazırladı. Şimdi en çok merak edilen elbette ki bu canice cinayetin nasıl işlendiği savcılık ifadelerinde Cemil Koç cinayeti nasıl işlediğini adım adım anlattı.

Aslında baktığımızda ifadesinde Cemil koç, Ayşe’nin uyuşturucu etkisinde olduğunu son kez konuşmak için evine çağırdığını sonrasında evin merdivenlerinden Ayşe’nin bir anda düştüğünü ve kafasını çarparak hareketsiz şekilde yerde yattığını ifade etti.

Paniğe kapıldığını ve sonrasında da arkadaşlarından yardım istediğini ve sonrasında maktülü valizin içerisine koyarak arkadaşlarıyla birlikte ortadan kaldırmak için cesedi çalışmaya başladığını söyledi.

OYUNU AYŞE'NİN KARDEŞİ BOZDU

İlk durakları Cemil Koç’un o sözünü ettiği güvenlik kamerası görüntülerinde de dikkat çeken, arkadaşı ile birlikte ilk durakları arkadaşının da ortağı olduğu bir benzin istasyonu. Oradaki güvenlik kameralarına yansımamak için güvenlik kameralarının fişini çekiyorlar, gittikleri gibi petrole ancak o anda o ilk güvenlik kamerasında valizi birlikte taşıdığı kişi yardım etmekten vazgeçiyor.

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Sonrasında da Cemil Koç bir meyhanenin yolunu tutuyor. oraya gittikten sonra bir taksici ile iletişime geçiyor ve taksici de 500 bin TL karşılığında teklifi kabul ediyor. Üç kişi ayarlayacağını ve üç kişiye yüzer bin lira dağıtacağını teklif ediyor. Aralarında anlaşıyorlar. Sonrasında tabi oyunu bozan şey aslında Ayşe Tokyaz'ın kız kardeşinin polise gidip başvuru yapması Ayşe’nin ortada olmadığına dair polis ekipleri incelemelerini araştırmalarına başladıkları sırada Ayşe Tokyaz'ın ne yazık ki cansız bedeni Eyüpsultan‘daki o valizin içerisinde bulundu.

KATİLİN DNA'SI TIRNAKLARDAN ÇIKTI

Şimdi ilk vukuatı değil demiştim suç dosyası zaten hayli kabarık bir isim geçtiğimiz yıl emniyetten atılmış bir insan çeşitli suçlara karışarak ve Diyarbakır’da iki yıl önce sekizinci kattan düşüp hayatını kaybeden bir genç kadının da ölümüyle ilgili... Genç kadının tırnaklarında yapılan incelemelerde Cemil Koç’a ait DNA izlerine rastlanıyor. Kasten öldürme suçundan Cemil koç hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müebbet hapis cezası talep ediliyor.

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Aynı zamanda şimdi soruşturma devam ediyor elbette ki adli tıp Kurumu’nun raporu ortaya çıkacak soruşturma genişleyecek. toplamda yedi kişi Cemil Koç’la birlikte tutuklandı."