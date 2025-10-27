Üniversite öğrencisi Aslıhan'ı bıçaklayan saldırganının cezası belli oldu! 'Hiçbir ceza kızımı eski haline getirmeyecek'

Haberin Devamı

Olay, 23 Aralık 2023’te saat 00.15 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aslıhan Zengin, akşam saatlerinde semte yeni taşınan çocukluk arkadaşı Eren Y.’ye yardım etmek için evine gitti. Burada arkadaşları Sıla K. ve Yunus Emre K. ile arkadaşının taşınmasına yardımcı olan Zengin, birkaç saat sonra yanlarından ayrılarak evine döndü. Kıyafetlerini değiştiren Zengin daha sonra kahve içmek için gece saatlerinde arkadaşlarının bulunduğu Eren Y.’nin evine gitmek için yola çıktı.

"ABİ KORKUTTUN BENİ" DEDİĞİ KİŞİ BELİNDEN BIÇAKLADI

Yaya olarak giden Zengin, yaklaşık 15 dakika sonra Eren Y.‘nin yaşadığı dairenin bulunduğu apartmanın önüne geldi. O sırada kapının şifresini yanlış giren Zengin’in arkasından bir kişi koşarak yaklaştı. Aslıhan Zengin’in "Abi korkuttun beni" diyerek tepki verdiği kasklı kişi kadını belinden bıçakladı. Saldırgan bıçağı olay yerinde peçeteye sarıp attıktan sonra kaçtı. Kanlar içerisinde kalan Zengin’in çığlıklarını duyan arkadaşları yanına geldi. Arkadaşlarının ihbarı sonrası Zengin, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haberin Devamı

Ameliyata alınan Zengin’in bıçaklandığı sırada 3 organının zarar gördüğü öğrenildi. Zengin yaklaşık 6 saat süren ameliyat sonucu hayati tehlikeyi atlatarak normal servise alındı ve günler sonra taburcu edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak genç kızın ifadesine başvurdu. Aslıhan Zengin ifadesinde, kendisini yaralayan kişinin evinin bulunduğu sokaktan itibaren kendisini takip ettiğini, kendisini rahatsız eden ve şüphelendiği kimsenin olmadığını söyledi.

TAKSİDEN İNİP MOTOSİKLETLE KAÇTI

Haberin Devamı

Diğer yandaş polis ekipleri, saldırganın olayı gerçekleştirdikten sonra peçeteye sarıp attığı bıçağın kriminal incelemesinde herhangi bir parmak izine rastlamadı. Olayla ilgili ortaya çıkan görüntülerde ise saldırganın olaydan sonra binadan çıkıp koşarak merdivenlerden indiği, caddede bir süre daha koştuğu ardından da kaskını çıkarıp yol kenarında beklediği esnada çevirdiği taksiye bindiği, bir süre semtte dolaşıp Merkez Mahallesi’nde bir sitenin önünde indiğini belirledi. Saldırganın daha sonra park halinde bulunan plakasız motosiklete bindiğini ardından da Hasdal yönüne doğru giderek kaybolduğu belirlendi. Saldırganın elde edilen görüntülerinin net olmaması nedeniyle eşleşme sağlanamadığı öğrenildi.

Haberin Devamı

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayla ilgili yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, gelen ihbarları değerlendirerek şüphelinin Murat Hürcan olduğunu tespit etti. Mobilya dükkanında çalışan Hürcan’ın iş yerine baskın yapan polis şüpheliye ulaşamadı. Çalışanlara güvenlik kamera görüntülerini izleten polis, saldırganın Murat Hürcan olduğunu tespit etti. İş yeri sahibi ise Hürcan’ın bipolar davranış bozukluğu rahatsızlığı olduğunu söyledi. Hürcan’ın Güngören’de bir adreste mobilya montajında olduğunu öğrenen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri adrese baskın düzenledi. Baskında Hürcan, montaj yaptığı sırada yakalandı. Gözaltına alınan Hürcan’ın evinde arama yapan polis, olay sırasında taktığı siyah ve turuncu renkli kaskla, giydiği kıyafetleri de ele geçirdi.

Haberin Devamı

‘ÇOCUĞUM ATEŞLENDİĞİ İÇİN SOKAKTA KOŞTUM’

Saldırgan Murat Hürcan’a görüntüleri izleten polis, olay sırasında sokağa giren, sokakta elinde kaskla yürüyen ve taksiye binerek kaçan kişinin kendisi olduğunu kabul etti. Ancak olayı kendisinin gerçekleştirmediğini, çocuğu ateşlendiği için sokakta koşarak taksiye bindiğini ve aslında motosikleti olduğunu, lastiği patladığı için taksiyle evine gittiğini belirtti. Polis ise Hürcan’ın, taksiden indikten sonra motosikletle evine gittiğini tespit etti.Emniyete götürülen Murat Hürcan’ın yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasında poliste 'Yalan beyan', 'Kasten yaralama' ve 'Suç uydurma' gibi kaydının olduğu belirlendi. Ayrıca Hürcan’ın ilk eşinin yumurtalık kanseri olduğu, kanseri yenemeyen kadının ise hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Hürcan’ın 2022 yılının Ocak ayında başka bir kadınla evlendiği ve 2.5 yaşında oğlu olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

'SALDIRGANI TANIMIYORUM'

Diğer yandan bıçaklanan Aslıhan Zengin’in, emniyette Murat Hürcan’ı teşhis ettiği bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin evinde bulunan kıyafetlerini ve kaskını doğrulayan Aslıhan Zengin, Hürcan’ı tanımadığını ifade ettiği de öğrenildi. Emniyette ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen Murat Hürcan çıkarıldığı mahkemede 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 YIL 10 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Murat Hürcan hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Murat Hürcan getirildi. Salonda taraf avukatları da hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 'Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasını istedi.Kararını açıklayan mahkeme, sanık Hürcan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

'ADALET YERİNİ BULDU'

Kararın ardından açıklamalarda bulunan baba Kenan Zengin, "Benim kızım arkadaşının evine gittiğinde kapıdan girerken kafasında kask olan bir vatandaş tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. O gün bu gündür hayatımız karardı. Öncelikle ben emniyet teşkilatına teşekkür etmek istiyorum araştırıp buldular ve bu haberi yapan basına ayrıca bir teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığı bu işin üzerinde durduğu için onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Politikalar başkanı da bir avukat yönlendirdi ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Davayı anbe an takip ettiler. Cezasını buldu. Adalet yerini buldu diye düşünüyorum. Bu insanların kadınlardan, çocuklardan ve hayvanlardan uzak durması için elinden geleni yapsın bu devlet. Ben devletime güveniyorum" dedi.

'HİÇBİR CEZA KIZIMI ESKİ HALİNE GETİRMEYECEK'

Kenan Zengin, "13 yıl ağırlaştırılmış ceza aldı. Tutanağımıza göre 10 yıl 10 ay yatarı var. İnşallah yaptıklarından pişman olmuştur. Tanımıyoruz hiç kesinlikle tanımıyoruz bir bağlantı yok yani. Mahkemede 'O olayı ben yapmadım olayı tamamen benim üstüme yıktılar ben namusumla çalışan bir vatandaşım' dedi. O saatte kartvizit dağıtıyormuş söylediği hiçbir şey tutarlı değil. Yani gecenin 12'sinde kim kartvizit dağıtır. Yani kendini savunma şeyleri tamamen tutarsız. Tanımıyoruz etmiyoruz bilmiyorum yani. Kızım bu karara sevindi tabi ki daha rahatladı ama tabi ki bu vermiş olduğu zarar onun hayatını etkiledi her konuda. 2 sene okula gidemedi. Malum hasar var böbreğinde ve bağırsağında hasar var. Bunlar onunla birlikte bir ömür boyu gidecek. Yani hiçbir cezanın onu eski haline getirmeyeceği kesin. Okula yeni yeni başladı. Uzun süre psikolojik destek aldık. Maddi manevi çok sıkıntılar çektik. Ama şükür buna da şükürler olsun yine de adaletimize teşekkür ediyorum. Dava süreci yaklaşık 18-19 ay sürdü" diye konuştu.