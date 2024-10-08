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Üniversite öğrencilerini taciz ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı... Valilikten açıklama

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#Yalova#Vali#Üniversite
Üniversite öğrencilerini taciz ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı... Valilikten açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 09:35

Yalova Valiliği, kız öğrencilerin kaldığı yurda giden minibüslere binerek öğrencileri taciz ettiği öne sürülen şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Vali Hülya Kaya, "X" hesabından yaptığı açıklamada, 'Adli süreç başlatılmıştır.' dedi.

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Yalova Üniversitesinde okuyan kız öğrencilerin kaldığı KYK yurduna giden minibüslere binen kişinin öğrencileri rahatsız ettiğine yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine harekete geçildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada zanlı yakalandı.

Vali Hülya Kaya, "X" hesabından yaptığı açıklamada, "7 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek, üniversiteli kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şahıs jandarmamız tarafından yakalanmış olup adli süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç da yurt önünde toplanan öğrencilere, şüphelinin yakalandığı bilgisini vererek, gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

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#Yalova#Vali#Üniversite

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