Üniversite öğrencilerini döven minibüs şoförleri, 3 ay önce de öğrencilerin yolunu kesmiş

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Olay, dün akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü'nde öğrenim gören bir grup öğrenci, fakültelerine gidip, gelmek için bir süre önce özel öğrenci servisi kiraladı. İddiaya göre; öğrencilerin servis kiralamasına tepki gösteren bazı minibüs sürücüleri, okul çıkışında ilçe merkezinde seyir halinde olan öğrencilerin kiraladığı servisin önünü araçlarıyla keserek durdurdu.

Önü kesilen servis şoförü ve öğrenciler ile minibüs şoförleri arasında tartışma çıktı. Hat üzerinde çalışan sürücülerin saldırısına uğradığını öne süren servis sürücüsü ve öğrenciler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, darp raporu alan öğrenciler, şikayetçi odu. Servis içi ve dışında yaşananlar da öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Şikayet üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

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BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA; 4 GÖZALTI

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada olayla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu. Açıklamada, “Şüpheli Ö.D.’nin kullanımındaki araçla, T.D.'nin sevk ve idaresinde yer alan öğrencilerin bulunduğu minibüsün önünde durarak aracı sağa çektirdikten sonra T.D. ile şüpheli Ö.D'nin minibüs durağındaki kulübe içerisinde konuştukları sırada, K.D., S.Y. ve H.Y. adlı şüpheliler ile minibüste bulunan öğrencilerden F.Ö., E.D., M.Ö. arasında çıkan arbede sonucunda meydana gelen yaralanma olayıyla ilgili olarak şüpheliler K.D., S.Y., H.Y. ve Ö.D. gözaltına alınmışlardır. Şüpheliler hakkında soruşturma işlemleri devam etmektedir” denildi.

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3 AY ÖNCEKİ OLAY DA GÖRÜNTÜDE

İlçedeki bazı dolmuşçuların, ekmekleriyle oynandığı gerekçesiyle, 22 Ocak’ta KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencilerinin, kiraladıkları servis midibüsünün önünü ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nda keserek durdurdukları da ortaya çıktı. Sahil yolunda durdurulan midibüste yaşananlar da kameraya yansıdı. Görüntüde; midibüsten inen çok sayıda üniversitelilerin öfkeli dolmuş şoförlerini ikna etmeye çalıştığı yer alırken, bazı dolmuşçularını bağırdığı duyuluyor.

KTÜ’DEN AÇIKLAMA

KTÜ Rektörlüğü de yazılı açıklamada bulunarak, servis şoförü ile öğrencilerin darp, tehdit ve hakaretlere maruz kaldığı kaydedildi. Öğrencilerin, dolmuşlarda yer bulamadıkları gerekçesiyle servis kiraladıkları belirtilen açıklamada, “Üniversitemizin Sürmene ilçesinde bulunan KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü’nün öğrencileri tarafından ‘dolmuşlarda yer bulamadıkları’ gerekçesiyle özel servis kiralanmış, kiraladıkları servisin önü Sürmene’den Trabzon istikametine hareket halindeyken 2 Mayıs 2024 tarihinde ‘dolmuş şoförü’ olduğu öne sürülen kişiler tarafından kesilmiştir. Maalesef servis şoförü ve servisin içindeki öğrencilerimiz darp, tehdit ve hakaretlere maruz kalmıştır. Yaşanan çirkin olay ve arbedenin görüntüleri, sosyal medyada tüm açıklığı ile gözler önüne serilmiştir. Çıkan haberler, yayınlanan görüntüler ve öğrencilerimizin şikayetleri üzerine harekete geçen Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şahısları gözaltına almış, Trabzon Valiliğimizce konuya ilişkin çok yönlü bir soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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‘GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK’

Öğrencilere geçmiş olsun dileklerinde bulunan KTÜ yönetimi, sürecin de yakın takipçisi olacaklarını vurguladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sürecin yakın takipçisi olan Rektörümüz ve yönetim ekibi, yaşanan gelişmeleri saati saatine takip etmiş ve etmeye de devam etmektedir. Bilinmesini isteriz ki; 68 yıllık köklü bir geçmişe sahip, Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak öğrencilerimizin güvenliği ve refahı için en üst düzeyde hassasiyet göstermekte ve gerekli adımları atmaktan geri durmamaktayız. Bu çerçevede üniversitemizin, toplumsal huzur ve güvenliğe katkı sağlamak üzere ilgili tüm merciler ile iş birliği içinde olduğunu belirtmek isteriz. Gelinen noktada, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacağımızdan ve Türkiye’nin en huzurlu ve öğrenci dostu şehri olan Trabzon’umuz sınırları içerisinde, öğrencilerimizin hak ettikleri güvenli ortamı sağlamaya devam etmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın”

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ÜNİVERSİTELİLER O ANLARI ANLATTI

Trabzon'un Sürmene ilçesinde kiraladıkları okul servis aracı, ilçede hat üzerinde çalışan minibüs şoförleri tarafından durdurulup, darbedilen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencileri, yaşadıklarını anlattı.

‘KAŞIM AÇILDI, GÖZLÜĞÜM KIRILDI’

Olayda yüzüne aldığı yumruk darbesi sonucu gözaltlarında şişlik ve morluklar oluşan 1’inci sınıf öğrencisi Emir Eken (19), “Özel olarak tuttuğumuz minibüs Sürmene dönüşünde diğer Sürmene dolmuşçuları tarafından önü kesildi, sürücümüz alıkonuldu. Bu şekilde araçtan indik, şoförümüzü alıp olay yerinden ayrılmak istedik ama izin vermediler. Üzerimize yürüdüler; küfürler, hakaretlerde bulundular. Ondan sonra arbede yaşandı. Karşı tarafı tutarken tartışma çıktı. Arkadaşlara küfür ve hakaret ettiler. Arkadaşlar o sürücüleri tutarken bir anda orada saldırı başladı. Zaten ilk yumruğu ben yedim. Amaçları başta saldırmaktı. Bir sebep aramıyorlardı bunun için. Kaşım açıldı, gözlüğüm kırıldı. Kafamın arkası gözümün altlarından darbe aldım. Bu ilk değil umarım son olur” dedi.

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‘ARKADAŞLARIMIZ KORKU İÇİNDE’

4’üncü sınıf öğrencisi Furkan Erinç (24) de çok korktuklarını belirterek, “Öncelikle yaşamış olduğumuz hadislerden dolayı tüm arkadaşlarımız korku içinde. Hiçbir şekilde can güvenliğimiz olmadığını düşünmekteyiz. Bizler sadece eğitim ve öğretim görevini yerine getirmekte olan öğrencileri, geleceğin kaptan adaylarıyız. Kendi tuttuğumuz okul servisinin önünün kesilmesi gerçekten bizi korku içinde bıraktı. Böyle şehir merkezinde bu şekilde şehir magandalığı yapılması özellikle arkadaşlarımızın tartaklanması, yaralanması bizi son derece üzdü. Hiçbir arkadaşımız şu anda Sürmene'de bulunan okulumuza gitmek istemiyor. Arkadaşlarımızın temennisi, bu olayların son bulması ve güvenliklerinin sağlanmasıdır” diye konuştu.

‘ARTIK ORAYA GİTMEK İSTEMİYORUZ’

Yaşananlar sonrası derslerini fakülteleri dışında sahil yerleşkesinde yapmak durumunda kaldıklarını anlatan Erinç, “Kimse şu anda can güvenliğinden emin değil. Aynı şekilde başta kendi ailem olmak üzere tüm arkadaşlarımızın ailesi kesinlikle Sürmene'de bulunan okulumuza devam etmemizi istemiyor. O yüzden bugün derslerimizi sahil yerleşkesinde yaptık. Bizim isteğimiz ulaşım güvenliğimizin sağlanması. Aslında temel ana isteğimiz ise Sürmene'de bulunan simülasyonumuzun ve okulumuzun ana kampüste kanununu yerleşkesinde uygun görülen bir yere taşınmasıdır. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Artık oraya gitmek istemiyoruz. Sürmene’de bulunmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.



