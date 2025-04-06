Üniversite öğrencilerine ‘yeni nesil’ staj rehberi

Haberin Devamı

Üniversite öğrencileri için staj artık yalnızca mezuniyet öncesi bir deneyim değil kariyerin kapısını açan, stratejik bir geçiş noktası. Staj süreçlerinde öğrenciler için bazı önemli trendler ortaya çıkıyor. Üniversitelerin Kariyer Merkezleri, öğrencilerin bu değişimlere ayak uydurabilmesi için rehberlik ediyor. Anadolu Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seda Tekeli, yeni nesil staj trendlerini şöyle anlattı:

KARİYERDE KRİTİK BASAMAK

“Günümüzde staj, gençler için kariyer planlamasında kritik bir basamak haline geliyor. Öğrencilerin hem dijital hem sosyal becerilerini geliştirmeleri, yapay zekâ okuryazarlığı kazanmaları ve uzun dönemli staj fırsatlarını stratejik biçimde değerlendirmeleri gerekiyor.

Haberin Devamı

İŞ KAPISI ARALIYOR

Şu sıralar gençlerin karşısında iki ana staj türü çıkıyor. Birincisi Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin Ulusal Staj Programı. Kamu kurumlarında kısa süreli staj yapmak isteyenler için uygun. İkincisi ise özel sektörün sunduğu daha uzun soluklu, çoğunlukla 6 ayı bulan stajlar. Bunların en önemli yanı başarılı olanlar için doğrudan işe alım kapısı da aralıyor olması.

TAKIM ARKADAŞLARI

Firmalar artık sadece bilgi birikimini değil uyum kabiliyetini de ölçüyor. Yani sadece iyi bir öğrenci olmak yetmiyor; aynı zamanda kurum kültürüne uyum sağlayabilen, iş yapış şekline entegre olabilen ‘potansiyel bir takım arkadaşı’ olmak gerekiyor. Uyum sağlayan ve performans gösteren adaylara iş teklifleri sunuluyor. Şirketler bu sistemi bir ‘ön adaptasyon’ ve rekabet avantajı stratejisi olarak kullanıyor.”

BAŞVURU SÜRECİ

Her firmanın kendine göre farklı bir başvuru zamanı oluyor. Süreç genel olarak iş başvurularının dijital platformlar üzerinden alınması, adayın şirketin beklentileri ile uygunluk düzeyinin tespit edilmesi, ilanda belirtilen şartları sağlayan adaylarla mülakat süreçlerinin ve sonrasında staj süreçlerinin başlatılması şeklinde ilerliyor. Firma politikasına bağlı olarak mülakata geçmeden önce adaylara bazı kişilik ve envanter testleri de uygulanabiliyor.