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Üniversite öğrencileri Gülistan ile Ayşe depremde hayatını kaybetti

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#Kahramanmaraş#Deprem#Tekirdağ
Üniversite öğrencileri Gülistan ile Ayşe depremde hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 14:04

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri Gülistan Aktürk ile Ayşe Cinkılıç, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetti.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden 2 öğrenci de enkaz altında kaldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Ayşe Çinkılıç, memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Gülistan Aktürk ise Kahramanmaraş'ta yaşamını yitirdi.

Üniversite rektörlüğü öğrencilerin hayatlarını kaybettiğini açıklayarak, başsağlığı mesajı yayınladı.

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#Kahramanmaraş#Deprem#Tekirdağ

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