Üniversite mezunları 'motokurye' mesleğine göz dikti

Koronavirüs sürecinde, online satışlar adeta tavan yaptı. Satın aldığımız ürünleri evlerimize getiren motokuryelere talep arttı. Bu işi yapanlardan biri de Ümit Sarıgedik. Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu bir elektronik ve haberleşme mühendisi

HER GÜN İŞE GİTMEK İÇİN KASKINI TAKIYOR, MONTUNU GİYİYOR VE MOTORUNA BİNİYOR

CNN Türk mikrofonuna konuşan Ümit Sarıgedik: ''İlkokul öğretmeni şey sorar büyüyünce ne olacaksın diye ben elektronik mühendisi olacağım demiştim yani çocukluk hayalimizdi. Motor kuryelik yapıyoruz''

''Motokuryelik yapanlar sadece mühendisler değil. Aralarında öğretmen, sosyolog, arkeolog olan birçok üniversite mezunu iş bulamadıkları için motokuryeliğe yöneliyor.''

''Türkiye'de 900 bin motokurye ayağı dahi yere değmeden çalışıyor. Koronavirüs sürecinde motokuryeler görünmez kahraman oldu fakat hayati risk ile bu meslek yapılıyor.''

BAZEN KENDİ ÖĞRENCİLERİME SİPARİŞ GÖTÜRÜYORUM

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Kadir Toroman bir süre özel kurumlarda İngilizce Öğretmeni olarak çalıştı fakat kazancı az olduğu için o da motokuryelik yapıyor.

Kadir Toroman: ''Öğretmenlik yapmayı tabii ki istiyorum mesleğim bu üç yıl boyunca da zaten yapmışım şu an bu işi yapmak zorundayım . Bazen kendi öğrencilerimle öğrencilerine spariş götürdüm oluyor Buda olayın psikolojik olarak yıprattı noktalardan biri. Şu an benim sahip olduğum a2 ehliyet diğer sahip olduğum öğretmenlik diplomamdan daha değerli ve daha fazla para kazandırıyor.''