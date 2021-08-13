Üniversite kılıflı villa! Kaçak tünel bulundu... Kardeşler davalık

Dava dosyalarında yer alan belgelere göre, 2015’te kurulan Demirci Eğitim Vakfı bünyesinde İstanbul Arnavutköy Üniversitesi’nin kurulması planlandı. Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren Mustafa Demirci ve Adnan Demirci’nin ortak kurduğu vakıf, üniversitenin kurulması için aynı yıl Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) başvurdu.



YÖK başvuru süreci devam ederken bir yandan da üniversite binasının inşaatı için kollar sıvandı. Arnavutköy Bolluca’da ormanlık alanda bulunan ve vakfa ait 6 villanın da olduğu 8.500 metrekarelik alanda yeni binalar inşa edildi. Zeminin iki kat altına inilerek derslikler yapıldı. 4 ayrı blokun inşaatı ise tüm hızı ile devam etti. 8 katlı blokların bir kısmının kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. Belediyenin hazırladığı tutanağa göre 4 bloktan ikisinde inşaatın gerçekleşme oranı yüzde 60’li seviyeleri buldu.

YÖK BAŞVURUYU REDDETTİ

Mahkemece alınan bilirkişi raporlarında su havzasında kaldığı belirtilen kampüs inşaatı tüm hızı ile devam ederken iki önemli sorun baş gösterdi. Demirci kardeşler, yaşadıkları anlaşmazlık nedeni ile yollarını ayırdı ortaklıkları sona erdi. İkinci önemli sorun ise YÖK’ten gelen yanıt oldu. YÖK, Demirci Eğitim Vakfı’nın, üniversite kurma başvurusunu 24 Ağustos 2017’de karara bağladı. Kurul, yerinde yapılan inceleme sonrası, İstanbul Arnavutköy Üniversitesi’nin kuruluş başvurusunu reddetti. Kurul, vakfın dosyasını da iade etti.





İKİ AYRI DAVA AÇILDI



YÖK’ten gelen olumsuz karar, inşaat iznini veren ilgili belediyelerle paylaşılmadı. Kampüs binalarının inşaatı devam ederken bu kez imar planları ile ilgili iki ayrı dava açıldı. Anılan davalardan birini, dönemin İBB Meclis Üyeleri Özgür Aydın ile Hakkı Sağlam, diğerini ise vakfın iki kurucu ortağından biri olan Adnan Demirci açtı.

SU TOPLAMA HAVZASINDA



İlk açılan davada İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Nazım İmar Planı’nın iptaline karar verdi. Kararda, üniversite kampüsünün su toplama havzası içinde kaldığı belirtildi. “Kamu yararına uygunluk yok” denilen kararın devamında “Eğitim kampüsleri tesis alanı fonksiyon kararının şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri yönünde uygun olmadığı…” denildi. Anılan kararı istinaf mahkemesi de onadı.







RUHSAT İPTAL EDİLDİ



Nazım İmar Planı’nın iptali sonrası bu kez Uygulama İmar Planı’nın iptali gündeme geldi. Vakfın kurucularından Adnan Demirci, İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde açtığı davada, plana göre hazırlanan ruhsatın da iptalini istedi. Mahkeme ilk olarak ruhsatı iptal etti. Yargılama sonunda mahkeme, Uygulama İmar Planı’nı da iptal etti. Arnavutköy Belediyesi ve Demirci Eğitim Vakfı’na karşı açılan davada verilen kararı, istinaf mahkemesi de onadı. İstinaf onamasına yönelik yapılan itiraza ilişkin Danıştay süreci ise devam ediyor.

Kaçak tünel bulundu



Mahkemenin ruhsat iptali ile birlikte kampüs inşaatı mühürlendi. Kampüs alanında bulunan ve 2009’da inşa edilen 6 villanın tadilat ruhsatı ile yapılan yeni binaların yanı sıra İBB ekipleri önceki gün de kampüs alanında kaçak bir tünelin inşa edildiğini tutanak altına aldı. 10-12 metre uzunluğundaki tünelin, kamuya ait sokağın altında geçtiği belirlendi.

Kardeşler de davalık



Kampüs inşaatı mühürlenen vakfın kurucusu olan Demirci kardeşler bir süre önce aralarındaki anlaşmazlık ile gündeme gelmişti. Adnan Demirci, ağabeyi Mustafa Demirci’nin fabrika içinde kendisine silahlı saldırıda bulunduğu gerekçesi ile suç duyurusunda bulunmuştu. Ağabey Demirci hakkında açılan ceza davası devam ediyor. İflas idaresinin, Ağabey Mustafa Demirci hakkında, kardeşi ile ortak oldukları şirketin içini boşaltarak iflas ettirdiği gerekçesiyle, suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

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