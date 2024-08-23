Üniversite kayıtlarında son gün... İkinci fırsat ek yerleştirme

Haberin Devamı

Genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak ve herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme için başvurabilecek. Ek yerleştirme başvuru tarihleri daha sonra açıklanacak. YÖK Başkanı Erol Özvar, herhangi bir programa yerleşemeyen adayları ek yerleştirme sürecini yakından takip etmeleri konusunda uyararak şunları söyledi: “Ek tercih süreci yerleşemeyen adaylar için ikinci bir fırsat olacak. Ek yerleştirme öncesi devlet üniversitelerindeki toplam kontenjanın yüzde 98.8’i, ön lisans programlarının kontenjanları ise tamamen doldu. Özellikle Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan meslek yüksek okullarından mezun olanların süratle istihdam edilmesi, öğrencilerin bu programlara olan talebini artırdı ve bu programlardaki doluluk oranlarını yükseltti.”

Haberin Devamı

PİLOTAJ FULL ÇEKTİ

- Ön lisans pilotaj programı 536.7 gibi rekor puanla öğrenci alırken, siber güvenlik programına 525 puanla yerleştirme yapıldı. Ön lisans programlarında özellikle pilotaj bölümleri yüksek puanlarla yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştı.