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Üniversite kayıtlarında son gün... İkinci fırsat ek yerleştirme

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#YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı#Ek Yerleştirme#Üniverite Ek Yerleştirme
Üniversite kayıtlarında son gün... İkinci fırsat ek yerleştirme
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 07:00

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversite kayıt işlemleri bugün sona erecek.  Mazeretli kayıt başvuruları ise 26 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde yapılabilecek.

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Genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak ve herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme için başvurabilecek. Ek yerleştirme başvuru tarihleri daha sonra açıklanacak. YÖK Başkanı Erol Özvar, herhangi bir programa yerleşemeyen adayları ek yerleştirme sürecini yakından takip etmeleri konusunda uyararak şunları söyledi: “Ek tercih süreci yerleşemeyen adaylar için ikinci bir fırsat olacak. Ek yerleştirme öncesi devlet üniversitelerindeki toplam kontenjanın yüzde 98.8’i, ön lisans programlarının kontenjanları ise tamamen doldu. Özellikle Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan meslek yüksek okullarından mezun olanların süratle istihdam edilmesi, öğrencilerin bu programlara olan talebini artırdı ve bu programlardaki doluluk oranlarını yükseltti.”

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PİLOTAJ FULL ÇEKTİ

- Ön lisans pilotaj programı 536.7 gibi rekor puanla öğrenci alırken, siber güvenlik programına 525 puanla yerleştirme yapıldı. Ön lisans programlarında özellikle pilotaj bölümleri yüksek puanlarla yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştı.

 

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#YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı#Ek Yerleştirme#Üniverite Ek Yerleştirme

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