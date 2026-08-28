Üniversite kayıtlarında son gün

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından devlet üniversitelerinde 481 bin 684 kontenjanın 479 bin 392’si doldu. Lisans programlarında doluluk oranı yüzde 99,15’e, ön lisansta yüzde 99,98’e ulaştı. Ön lisans programlarında yalnızca 37 kontenjan boş kaldı.

SIRALAMA HER YIL DEĞİŞİYOR

Kayıt süreci ise 24 Ağustos’ta başladı. Adaylar, elektronik kayıt işlemlerini 26 Ağustos itibarıyla tamamladı. Yüz yüze kayıtlarda ise süreç bugün üniversitelerin mesai saatleri sona erene kadar devam edecek. Adaylar, yerleştikleri üniversiteler tarafından duyurulan belgeleri tamamlayarak yüz yüze kayıtlarını gerçekleştirebilecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada program kontenjanlarının öğrenci talebi, mezunların istihdam durumu, üniversitelerin akademik kapasitesi ve işgücü piyasasının ihtiyaçlarına göre her yıl yeniden düzenlendiği ve kontenjan değişikliklerinin taban puanlarla başarı sıralarını doğrudan etkileyebildiği hatırlatıldı. YÖK Başkanı Erol Özvar, yerleştiği programa kayıt yaptırıp yaptırmamakta kararsız kalan adaylara, “Başarı sıralamaları ve puanlar her yıl değişiyor. Bu yıl yerleştiğiniz üniversite ve programda gelecek yıl aynı fırsatı bulamayabilirsiniz. Bu nedenle yerleştiğiniz üniversiteye kayıt yaptırmakta tereddüt etmeyin. Fırsatları kaçırmamak lazım. Her yıl sıralamaların ve puanların değişebileceğini lütfen dikkate alın” uyarısında bulundu.