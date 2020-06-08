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Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 08.06.2020 - 14:29,Son Güncelleme:

Üniversite kampüsünde çatıdan düşen işçi öldü, yakınları sinir krizi geçirdi

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Üniversite kampüsünde çatıdan düşen işçi öldü, yakınları sinir krizi geçirdi
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İZMİR'in Bornova ilçesinde Ege Üniversitesi Kampüsü içinde yer alan yemekhanenin çatı katında montaj yaparken dengesini kaybederek düşen işçi Suat Güngör (32), hayatını kaybetti. Güngör'ün ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Ege Üniversitesi Kampüsü içindeki personel yemekhanesinde meydana geldi. İddiaya göre yemekhanenin çatısında montaj işlemi yapan Güngör, henüz bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybederek yaklaşık 15 metreden beton zemine düştü. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı müdahalede Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Güngör'ün ölüm haberini alan annesi ve akrabaları sinir krizi geçirdi. Güngör'ün cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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