Üniversite için yetenekler konuşacak

AĞUSTOS ayı itibarıyla yapılan özel yetenek sınavları, üniversitelerin kendi takvimlerine göre düzenleniyor. Yeteneğin yanı sıra adayların TYT puanları da yerleştirme sürecine etki ediyor. Kimi bölümlerde ise yalnızca özel yetenek sınavının sonucu dikkate alınıyor. Eğitim Uzmanı Duygu Naz İşitmez Tosun, bu yıl özel yetenek sınavlarına olan ilginin önceki yıllara göre gözle görülür biçimde arttığı söyledi. Tosun, bu yılın özel yetenek sınavlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

ANİMASYON VE MODA POPÜLER

“Animasyon, grafik tasarımı, tekstil ve moda tasarımı gibi çizim temelli bölümler, bu yıl yine özel yetenek sınavlarının ilgi gören alanları arasında yer alıyor. Bu bölümlere olan talebin artmasında en önemli etkenlerden biri, bu yıl sınava giren aday sayısındaki azalma. Rekabetin görece düşük olduğu algısıyla öğrenciler, hem merkezi yerleştirmeyi hem de yetenek sınavlarını aynı anda değerlendirme yoluna gidiyor. ‘Bu olmazsa diğeri olur’ yaklaşımıyla hareket eden adaylar, şanslarını artırmak için çok yönlü planlama yapıyor.

TYT PUANI DA ETKİ EDİYOR

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları’na (BESYO) geçen yıl ilk kez uygulanan ÖZYÖS (Özel Yetenekle Yerleştirme Sistemi), bazı kafa karışıklıklarına neden olmuştu. Pek çok sporcu kökenli öğrenci, sadece fiziksel performansa dayalı bir sistemle yerleşeceğini düşünerek TYT puanını önemsememiş ve tercih sürecini eksik yönetmişti. Adaylar artık TYT puanının önemini kavramış durumda. ‘Bu kez TYT’ye daha çok çalıştım’ diyen öğrenciler, hem sınava hem de yerleştirme sistemine daha bilinçli yaklaşıyor. Üniversiteler de bu bilinçlenmeyi desteklemek için atölyeler, tanıtım günleri ve mini sınav simülasyonları düzenliyor. Amaç adayların doğru tercihler yapabilmesi ve süreci daha sağlıklı yönetmesi.”

SINAV İÇİN 5 İPUCU

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Tönel’in yetenek sınavlarına hazırlanan adaylara 5 önerisi var:

1- NE BEKLENDİĞİNİ BİLEREK GİDİN: Sınava girerken sizden tam olarak ne beklendiğini bilin. Jüriler, hazırlıklı gelen adayı ilk dakikada fark eder. Hazırladığınız çalışma ya da portfolyo, sanatsal kimliğinizi ve bakış açınızı mutlaka yansıtmalı.

2- ÇEŞİTLİLİK ÖNEMLİ AMA KALİTE DAHA ÖNEMLİ: Farklı tekniklerle ve konularla hazırlanmış örnekler sunun. Ancak her çalışmanız “en iyi halinizi” temsil etmeli. Az ama etkili işler nicelikten çok daha kıymetlidir.

3 -MÜLAKATLARDA KENDİNİZİ ANLATMAYA HAZIR OLUN: Neden bu bölümü istiyorsunuz? Hangi sanatçılardan etkileniyorsunuz? Hedefleriniz neler? Bu sorulara samimi ve düşünülmüş cevaplar vermeye hazırlıklı olun. Pozitif ve gelişime açık bir duruş fark yaratır.

4- TAKLİTTEN KAÇININ, TARZINIZI GÖSTERİN: Özgün olun. Jüriler yıllardır bu sınavları yapıyor ve taklit işleri kolayca fark edebiliyor. Kendi tarzınızı ortaya koyduğunuz yaratıcı işler daima daha etkili olur.

5- SÜRE TUTARAK PRATİK YAPIN: Sınavda süre sınırlı. Evde tıpkı sınav ortamındaymış gibi zaman tutarak pratik yapın. Önceki yılların sınav sorularını inceleyin ve daha önce sınava girenlerden mutlaka bilgi alın.

HAVA TRAFİK KONTROL TALEPTE ‘UÇTU’

Eğitim Uzmanı Duygu Naz İşitmez Tosun, bu yılın en çok talep gören bölümünü de şöyle anlattı: “Bu yıl özel yetenekle öğrenci alan bölümler arasında ‘Hava Trafik Kontrolü’ dikkat çekici bir yükseliş yaşıyor. Türkiye’de biri devlet, biri vakıf olmak üzere yalnızca iki üniversitede bulunan bu bölüm sınırlı kontenjanı ve cazip mesleki koşullarıyla öne çıkıyor. Toplamda yaklaşık 100–110 kontenjana sahip bölüm erken emeklilik, yüksek sorumluluk ve prestijli çalışma şartları nedeniyle yoğun talep görüyor. Başvuran öğrencilerin büyük kısmının aile bireyleri de havacılık alanında çalışıyor. Vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretlerinin yüksekliği bazı adaylar için dezavantaj yaratsa da kontenjanların tamamının dolması bekleniyor.”

