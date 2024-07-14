Üniversite hayali rektör sahte

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HAYALİ üniversite skandalı, diplomaların sahte olduğunu öne süren mağdurların İstanbul Anadolu Adliyesi’ne suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya çıktı. Sırbistan’da faaliyet gösterdiğini ve 2-4 bin Euro karşılığında 168 ülkeden 4 bin öğrenciye uzaktan eğitim verdiğini öne süren üniversitenin rektörü Ali İlseven’in de lise mezunu olduğu iddia edildi. Yapılan suç duyurusunda 49 yaşındaki İlseven’in gerçek üniversiteleri taklit ederek, ‘edu’ uzantılı internet siteleri kurduğu, kayıt olanlara ise sahte diploma verdiği ifade edildi.

WEB SİTESİNE ERİŞİLEMİYOR

Hayali üniversite hakkında internette ‘muhatap bulamıyoruz’ şeklinde şikâyetlerin yer aldığı görülürken sözde kuruma ait internet sitesine de ‘bakım’ nedeniyle erişilemediği dikkat çekti. Sitedeki yazıda, ‘Web sitesi, planlı bakımdan geçiriliyor. Biraz sonra geri gelin, yakında hazır olacağız!’ deniliyor.

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TV PROGRAMIYLA TANINDI

Lise mezunu olduğu halde kendisini profesör olarak lanse ettiği öne sürülen ‘rektör’ Ali İlseven, 2016 yılında bir televizyon kanalında ‘Kampus Show’ adlı bir program yapmıştı. Programda ‘Dünya Motivasyon Şampiyonu’ unvanını kullanan İlseven, o dönemde üniversiteleri gezerek öğrencilere başarı ve kariyer planlamasıyla ilgili konuşmalar yapıyordu.

LİSE MEZUNU ‘PROFESÖR’

Hayali üniversitenin mağdurları kendilerine sahte diploma verildiği ve profesör olduğunu iddia eden ‘rektör’ Ali İlseven’in de lise mezunu olduğu iddiasıyla İstanbul Anadolu Adliyesi’ne suç duyurusunda bulundu.

YÖK’TEN AÇIKLAMA DOLANDIRICILARIN AĞINA DÜŞMEYİN

YÖK’ten iddialara ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: “Bilindiği gibi yurtdışında kendi imkânları ile yükseköğretim görmek isteyen adayların kurulumuzun iznine veya bilgisine ihtiyaçları yoktur. Bununla birlikte yurtdışında üniversite okumak isteyen adayların mezun olduktan sonra herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve insanların üniversite hayallerini suiistimal eden, onları dolandıran kişi ve kurumların ağına düşmemek için YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın internet sayfasından tanınan üniversiteleri kontrol etmeleri önem arz etmektedir. Yanıltıcı veya gerçeğe aykırı açıklama ve ilanlarla adayları kayıt yaptırmaya teşvik eden kişi ve kurumlara karşı faaliyetlerinin engellenmesi ve cezalandırılmaları için yetkili makamlara suç duyurusunda da bulunulmaktadır. Nitekim ‘Yeni Pazar Üniversitesi’ olarak yer alan suiistimallere ilişkin yaklaşık bir yıl önce, 17 Ağustos 2023 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç ihbarında bulunulmuştur. Gerekli hukuki yolları işletmekteyiz.”