Üniversite hastanesini zarara uğratan ihale yolsuzluğuna 28 gözaltı kararı

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 2018-2021 yıllarında, medikal malzeme ve iş alımlarını içeren ihale ile doğrudan satın alımlara fesat karıştırıldığını tespit edildi.

Soruşturma doğrultusunda hazırlanan bilirkişi raporlarına göre, eski hastane başmüdürü Ali Ö. ve hastane personelinin, bu yıllarda 'ihaleye fesat karıştırma' ve '53 doğrudan temin alımında edimin ifasına fesat karıştırma', 'kamu zararına sebebiyet verme', 'görevi kötüye kullanma' suçlarını işlediği, kamunun toplam 3 milyon 677 bin lira zarara uğratıldığı belirlendi.

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Ayrıca Çukurova Üniversitesi 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda; kurum zararının 149 milyon 867 bin 884 lira olduğu, 2019 yılı sonu itibarıyla özel sektöre ve kamuya toplam 492 milyon 461 bin 426 lira borcunun bulunduğu belirtildi.

Hazırlanan raporda bunun, açık yapılması gerekenlerin farklı kalemlere bölünerek ihale ilanı yapılmaksızın ve talimat alınmaksızın stoklanması mümkün olan ve acil durumlara münhasır olmayan tıbbi sarf malzemelerinin doğrudan temin ile alınması yöntemiyle gerçekleştiği saptandı.

8 MİLYON 885 BİN LİRA HESAP HAREKETİ

Dosya kapsamındaki şüphelilerin hesap hareketlerini de inceleyen ekipler, birbirleri ve şirketler arasında toplam 8 milyon 855 bin lira EFT ve havale hareketi yaşandığını belirledi. Yürütülen 'ihaleye fesat karıştırma-edimin ifasına fesat karıştırma-rüşvet' soruşturması kapsamında savcılık, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nin eski başmüdürü Ali Ö., eski başhekim, 2 eski başhekim yardımcısı, 2 hemşire, mühendis, 2 şef, 2 büro memuru, 2 hastane eski çalışanı, 14 şirket sahibi ve çalışanı dahil toplam 28 şüpheli için yakalama kararı çıkardı.

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Kararın ardından ekipler, günün ilk ışıklarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde, aralarında eski başmüdür Ali Ö.'nün de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.