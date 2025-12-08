×
‘Üniformalı provokasyon’ incelemesi

Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 07:00

Eskişehir’de üniformalı polisin sokak ortasında ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine karşı halkı provoke etmesine inceleme başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), olayı incelemek üzere polis başmüfettişi görevlendirdi.

Resmi üniformalı polis memuru, sokak ortasında etrafına toplanan halka, “Apo çıkacak, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu Kürdistan olacak” diye seslenerek destek aradı. Olay tartışma yaratırken, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) harekete geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), olayı incelemek üzere polis başmüfetişi görevlendirdi. Harekete geçen müfettişler, polis memurunun böyle bir konuşmayı neden yaptığı, amacının ne olduğu, yürütülen hassas bir süreçte provokasyona açık bu konuşma ile neyi amaçladığını araştıracak. Görevlendirilen müfettişler, ayrıca polis memurunun başta FETÖ olmak üzere örgütsel bir bağlantısının olup olmadığı, birilerinden talimat alıp almadığı sorularının da cevabını arayacak.

