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UNICEF yardım istedi... Çocuklara İstanbul koridoru

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#Şeref Malkoç#Ukrayna#ÇOCUK
UNICEF yardım istedi... Çocuklara İstanbul koridoru
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 07:00

Türkiye, Karadeniz’de tahıl koridoru ve esir değişiminin ardından binlerce Ukraynalı refakatsiz çocuk için de umut oluyor. UNICEF’in önerisiyle çocukların Türkiye üzerinden ailelerine kavuşturulması için Türkiye devrede.

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UNICEF’in önerisi ile Türk Ombudsmanı Şeref Malkoç devreye girdi. Türk, Rus ve Ukraynalı ombudsmanlar arasında bir dizi görüşme yapıldı. Bu görüşmelerle ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’na da bilgi verildi. Üç ombudsman, liderlerden önce İstanbul’da refakatsiz çocukların ailelerine kavuşturulması konusunda anlaşma ve kurulacak mekanizmayı konuşmak üzere bir araya gelme konusunda prensipte anlaştı. Bu mekanizma kurulursa, on binlerce çocuk güvenli şekilde Türkiye üzerinden ailelerine kavuşturulacak.

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Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Malkoç, refakatsiz çocuklarla ilgili çalışmayı Hürriyet’e açıkladı:

“Luhansk ve Donetsk bölgelerinde refakatsiz on binlerce çocuk var. Bir kısmının annesi babası ölmüş, bir kısmının savaş sebebiyle değişik yerlere gitmiş. Bize UNICEF’in önerisi şu oldu. Türkiye Ombudsmanlığı’nın, Rusya ve Ukrayna ombudsmanlığı ile ilişkileri çok iyi. Onlarla görüşüp çocukların ailelerine kavuşturulması için bir çalışma yapabilir misiniz? Geçen ay Ukrayna ve Rusya ombudsmanlıkları ile görüştüm. Gayet olumlu görüşmeler oldu. Hatta İstanbul’da buluşma için de sözleşildi.

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RUSYA’NIN ŞARTI

Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiseri (Ombudsman) Sayın Tatiana Moskalkova Hanım bizi aradı. Dedi ki, ‘Evet biz bu görüşmeyi kabul ediyoruz. Luhansk ve Donetsk bölgesinin de ombudsmanları var. Onlar da bu toplantıya katılsınlar’. Tabii bu öneriyi Ukrayna Ombudsmanlığı’na ilettik, onlar ‘Bir düşünelim’ dediler. Henüz bize dönmediler. Kendileri ile bu konuyu tekrar görüşeceğiz.”

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#Şeref Malkoç#Ukrayna#ÇOCUK

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