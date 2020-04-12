UNICEF uyardı: Aşıları aksatmayın

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada diğer hastalıklara karşı aşılama hizmetlerinde aksaklıklar yaşandığını vurguladı. Bu durumun aşısı bulunan hastalıkların da salgına dönüşmesine yol açabileceği uyarısında bulundu. UNICEF Türkiye Temciliği, UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore’un yaptığı bu uyarının, aşısı bulunan çocuk felci, kızamık ve kolera gibi hastalıklar için geçerli olduğunu duyurdu.



ÇOCUKLARA DİKKAT



Salgından dolayı kapatılan okullar nedeniyle 1.5 milyardan fazla öğrencinin eğitiminin aksadığına da dikkat çeken UNICEF, özellikle uzun süre okula gitmeyen kız çocukları arasında yeniden okula geri dönüşü olumsuz etkilediğini belirtti. UNICEF, okulların kapandığı, sosyal hizmetlerin kesintiye uğradığı ve hareketin kısıtlandığı durumlarda çocukların daha fazla sömürü, şiddet ve istismar riskiyle karşı karşıya kaldığını değerlendirdi.



UNICEF ulusal sağlık sistemleri bütünüyle çöktüğü takdirde, koronavirüsle ilgisi olmayan nedenlerden dolayı daha çok sayıda bebek, çocuk, genç ve hamile kadının hayatını kaybetmesinden de endişe ediyor.