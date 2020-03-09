Unf ne demek? Instagram'da unf nedir?

Instagram'da özellikle fotoğrafların altında çok sık UNF kelimesi ile karşılaşılabiliyor. Bu kısaltma karşılıklı takip ve takipçi bırakma anlamı üzerinden değerlendirilmektedir. İngilizce kökenli olarak öne çıkan bu kelime, günümüzde instagram üzerinde Türkçede de kullanılmaya başlandı.

UNF Ne Demek?

Kökeni İngilizceden gelen UNF kısaltması ‘Unfollow’ anlamı taşımaktadır. Yani diğer bir deyişle takipten çıkarma gibi bir durum söz konusudur. Bu kısaltma genelde instagram fotoğraflarının altına yazılır. Bunun anlamı ise artık bu hesabı takipten çıkarıyorum olarak geçer.

UNF Nedir?

UNF bir instagram hesabı üzerinden fotoğrafın altına yazılan bir kısaltmadır. Eğer bir kişi fotoğrafın altına bu kısaltmayı bırakmışsa, artık o sayfayı takip etmeyeceğini gösterir.

UNF Instagram

Genel olarak UNF kısaltmasını bir uyarı olarak da tabir etmek mümkün. Özellikle instagram takipçi kasan kişiler için bu kısaltma büyük öneme sahiptir. Yani genel açıdan anlamı eğer bu kısaltmayı yazan kişiyi siz takipten çıkarırsanız, aynı şekilde o da sizi takipten çıkaracaktır. Yani bu durumun karşılıklı takip edildiği sürece devam edeceğini gösterir. Bu anlamı kişi 3 karakter ile size instagram fotoğrafının altına yazarak anlatır. Siz de bu anlamı herhangi bir instagram hesabının bir fotoğrafına yorum olarak ekleyebilirsiniz.