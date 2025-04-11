UNESCO’ya Türkiye’den iki aday: Adana’nın kebabı Maraş’ın yedi güzel adamı

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Şimdiye kadar Türkiye’den sekiz şehir UNESCO’nun yaratıcı şehirler ağına kayıt olmayı başarabilirdi. Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar gastronomi ağından kayıt olmayı başarırken, İstanbul tasarımdan, Kütahya ve Bursa zanaat ve halk sanatlarından, Şanlıurfa ve Kırşehir müzikten bu önemli listede yer aldı.

GASTRONOMİ VE EDEBİYAT

Komisyon, bu yıl da Adana ve Kahramanmaraş olmak üzere iki şehir için UNESCO Genel Merkezi’ne dosya sundu. Mutfağı ile dikkat çeken Adana, gastronomi şehri kategorisinde listeye girmek için değerlendirmeye alınacak. Adana’nın başvuru dosyasında kebabından yerel yemek tariflerine, reçetelerine, coğrafi işaretli ürünlerine kadar gastronomik unsurlarına yer verildi. Kahramanmaraş ise UNESCO Dünya Edebiyat Kentleri listesine girmek için mücadele edecek. Şehrin en büyük kozu ise Kahramanmaraş’ın ünlü yazar ve şairlerden oluşan, Türk edebiyatında ‘Yedi Güzel Adam’ olarak anılan Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Mehmet Akif İnan ve Ali Kutlay olacak.

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‘ÇOK İDDİALIYIZ’

İddialı bir aday olduğumuzu belirten UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, “İki şehrimizin dosyaları mart ayında UNESCO Genel Merkezi’ne sunuldu. UNESCO uzun zaman sonra Paris dışında, farklı bir şehirde toplanacak. Önümüzdeki ekim veya kasım ayında Semerkant’ta yapılacak toplantıda bu iki şehrimizin adaylığı değerlendirilecek” dedi.