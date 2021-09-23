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UNESCO'nun listesine giren 'Işık Hadisesi' 5 dakika sürdü

#Siirt#Süleyman Soylu#UNESCO
UNESCOnun listesine giren Işık Hadisesi 5 dakika sürdü

Sabah namazında bir araya gelen Siirtliler, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 257 yıl önce yaptırdığı düzenekle güneşin ilk ışınlarının, hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlattığı 'Işık Hadisesi'ni ilgiyle izledi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne de giren ve 5 dakika süren hadiseyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da takip etti.

Siirtteki ışık hadisesi ilgiyle izlendiSiirtteki ışık hadisesi ilgiyle izlendi
Siirtteki ışık hadisesi ilgiyle izlendi

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Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA) - Siirt Valiliği'nin öncülüğünde Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesince organize edilen ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2015 yılında dahil edilen 'Işık Hadisesi' etkinliği, ilçe meydanında kurulan sinevizyon gösterisiyle başladı. Türkiye'nin farklı illerinden gelenlerin etkinliği izlemeleri için meydana dev ekran kuruldu.

Tekbir ve salavatlar eşliğinde bekleyenler, güneşin doğmasıyla gerçekleşen ve 5 dakika süren hadiseyi büyük bir ilgiyle takip etti.

Etkinliğe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler de katıldı. Tillo ilçesine helikopter ile gelen Soylu, 'Işık Hadisesi'ni İsmail Fakirullah Hazretleri'nin türbesinin başında izledi.

Işık hadisesinin gerçekleşmesinin ardından türbeden ayrılan Soylu, burada vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Vatandaşlar ile hatıra fotoğrafı çektiren Soylu daha sonra İbrahim Hakkı Hazretleri'nin müzesini gezdikten sonra hava yoluyla Siirt’ten ayrıldı.

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IŞIK HADİSESİ NASIL BAŞLADI?

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Tillo'da hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek arayışa girdi. İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yaptı.

Her yıl ekinokslarda doğan güneşin, duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra kırılarak pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatıyor. 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek izlenemez hale geldi. 2011'de değişik üniversitelerinden bilim adamlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak olayın tekrar izlenmesi sağlandı.

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#Siirt#Süleyman Soylu#UNESCO