UNESCO’dan uyarı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’ne (UNESCO) bağlı Dünya Mirası Komitesi, geçen yıl camiye çevrilen Ayasofya ve Kariye’de yapılan değişiklikleri bildirmesi ve yapılan değişikliklerle ilgili güncellenmiş rapor sunması için Türkiye’ye 1 Şubat 2022 tarihine kadar süre verdi. Zira 1985 yılından beri “Dünya Kültür Mirası” listesinde yer alan her iki kültürel varlık da, camiye çevirme kararı öncesinde müze statüsündeydi. Komite’nin, “Üstün Evrensel Değer” niteliğinin korunmadığını düşündüğü varlıkları “Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi”ne alma ya da tamamen Dünya Mirası listesinden çıkarma yetkisi bulunuyor.



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DW Türkçe’de yer alan habere göre, Ayasofya’nın camiye çevrilmesinin etkileri konusunda “derin endişe” duyduğunu belirten komite, Türkiye’nin kendilerine bilgi vermemesi ve diyalog kurmamasından derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Çin’de düzenlenen yıllık toplantısında Dünya Mirası listesini gözden geçiren Komite, Ayasofya ve Kariye’deki değişikliklerin, bu varlıkların “Üstün Evrensel Değeri” üzerinde potansiyel etkileri olabileceği uyarısı yaparak Türkiye’yi bu varlıklar üzerinde önemli değişiklikler yapmadan önce uluslararası diyalog ve işbirliğine çağırdı. Son olarak İngiltere’nin Liverpool kenti, yeni inşa edilen modern binaların kentin özgünlüğünü ve bütünlüğünü bozduğu gerekçesiyle listeden çıkarılmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Ayasofya ile Kariye’nin Türkiye’nin mülkü olduğunu, tarihi, kültürel ve dini değerler bağlamında titizlikle korunduğunu belirtti.

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