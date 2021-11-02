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UNESCO’dan ödül almıştı! Şüpheli ölüm

#Dilek Dündar Erbahar#Tübitak#Şüpheli Ölüm
UNESCO’dan ödül almıştı Şüpheli ölüm

TÜBİTAK Malzeme Enstitüsü’nde kimyasal sensör teknolojileri üzerine çalışan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, evinde böcek ilacı içerek yaşamına son verdi. Yakınları, ölümü şüpheli buldu.

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TÜBİTAK Malzeme Enstitüsü’nde kimyasal sensör teknolojileri üzerine çalışan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, geçtiğimiz yıl üzerinde çalıştığı zehirli gazlara karşı yüksek algılama hassasiyetine sahip kompakt sensör çalışmasıyla, en ileri bilimsel araştırmaları yürüten 40 yaş altı genç bilim kadınlarına verilen L’Oréal-UNESCO Bilim Kadınları İçin Program Ödülü’nü almaya hak kazanmıştı. Projenin askeri ve endüstriyel alanlardaki güvenlik birimleri ile sanayi kuruluşlarında kullanılması hedefleniyordu.

BOŞANMA AŞAMASINDAYDI

Dilek Dündar Erbahar, Gebze Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nde görev yapan eşi Dr. Doğan Erbahar’la boşanma aşamasındaydı. Yakınları 30 Ekim’de Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar’a ulaşamayınca polisten yardım istedi. Doç. Dr. Erbahar’ın Tuzla, Postane Mahallesi’ndeki evinin kapısı içeriden kilitliydi. Polisler içeri girdiğinde Erbahar’ın böcek ilacı içerek yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu’nda otopsi yapılan Dilek Dündar Erbahar pazar günü Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar’ın ölümüyle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Eşi Doğan Erbahar, “Eşimi pazar günü toprağa verdik. Bir kızımız var. Soruşturmayla ilgili gizlilik kararı alınması için başvuru yaptık” dedi. İSTİHBARAT SERVİSİ

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#Dilek Dündar Erbahar#Tübitak#Şüpheli Ölüm

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