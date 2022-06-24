Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

UNESCO’dan İstanbul uyarısı: Tsunami riski var

#UNESCO#Tsunami#İstanbul
UNESCO’dan İstanbul uyarısı: Tsunami riski var

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’nun yayımladığı tsunami risk raporuna Türkiye’den de İstanbul girdi.

Haberin Devamı

UNESCO’nun raporunda tsunamilerin sıklıkla vurduğu Pasifik ve Hint Okyanusu kıyılarındaki ülkelerin tehlikenin farkında olmasına rağmen Akdeniz bölgesinde tehlikenin hafife alındığı belirtildi. Bu doğrultuda Türkiye’nin İstanbul, Fransa’nın Marsilya ve Cannes, Mısır’ın İskenderiye kentleri ve İspanya’nın Atlantik kıyısındaki Chipiona kasabası risk altındaki bölgeler olarak belirlendi. Raporda bu beş bölgenin, UNESCO’nun daha önce açıkladığı 21 ülkedeki 40 “tsunamiye hazır” kasaba ve şehre katılacağı vurgulandı.

“Tsunamiye hazır” programı, UNESCO’nun önümüzdeki hafta Lizbon’da düzenlenecek BM Okyanuslar konferansı öncesinde başlattığı daha geniş kapsamlı çabasının bir parçası olarak öne çıkıyor. Programın amacı ise risk altındaki tüm toplulukların 2030 yılına kadar oluşabilecek bir tsunami durumunda ne yapacaklarını bilmelerini sağlamak olarak açıklanıyor.

30 YIL İÇİNDE

Haberin Devamı

Deniz seviyelerinin yükselmesiyle birlikte Akdeniz kıyılarında da tsunami riskinin arttığı belirtilen raporda, önümüzdeki 30 yıl içinde bir metreden daha yüksek bir tsunaminin ortaya çıkma ihtimalinin neredeyse kesin olduğu vurgulanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#UNESCO#Tsunami#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı! Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

#Hulusi Akar
Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe Emre Mor için Karagümrükten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe! Emre Mor için Karagümrük'ten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

#Transfer
Son dakika: Havuzda korku dolu anlar ABDli yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü...

Son dakika: Havuzda korku dolu anlar! ABD'li yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü...

#Anita Alvarez

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

Son dakika... Tahıl tahliyesinde İstanbul planı! Bakan Akar: Tarafların ülkemize ciddi bir güveni var

#Hulusi Akar
Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe Emre Mor için Karagümrükten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

Dün Beşiktaş, bugün Fenerbahçe! Emre Mor için Karagümrük'ten izin çıktı, görüşmeler başlıyor

#Transfer
Son dakika: Havuzda korku dolu anlar ABDli yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü...

Son dakika: Havuzda korku dolu anlar! ABD'li yüzücü Anita Alvarez ölümden döndü...

#Anita Alvarez