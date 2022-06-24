UNESCO’dan İstanbul uyarısı: Tsunami riski var

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UNESCO’nun raporunda tsunamilerin sıklıkla vurduğu Pasifik ve Hint Okyanusu kıyılarındaki ülkelerin tehlikenin farkında olmasına rağmen Akdeniz bölgesinde tehlikenin hafife alındığı belirtildi. Bu doğrultuda Türkiye’nin İstanbul, Fransa’nın Marsilya ve Cannes, Mısır’ın İskenderiye kentleri ve İspanya’nın Atlantik kıyısındaki Chipiona kasabası risk altındaki bölgeler olarak belirlendi. Raporda bu beş bölgenin, UNESCO’nun daha önce açıkladığı 21 ülkedeki 40 “tsunamiye hazır” kasaba ve şehre katılacağı vurgulandı.

“Tsunamiye hazır” programı, UNESCO’nun önümüzdeki hafta Lizbon’da düzenlenecek BM Okyanuslar konferansı öncesinde başlattığı daha geniş kapsamlı çabasının bir parçası olarak öne çıkıyor. Programın amacı ise risk altındaki tüm toplulukların 2030 yılına kadar oluşabilecek bir tsunami durumunda ne yapacaklarını bilmelerini sağlamak olarak açıklanıyor.

30 YIL İÇİNDE

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Deniz seviyelerinin yükselmesiyle birlikte Akdeniz kıyılarında da tsunami riskinin arttığı belirtilen raporda, önümüzdeki 30 yıl içinde bir metreden daha yüksek bir tsunaminin ortaya çıkma ihtimalinin neredeyse kesin olduğu vurgulanıyor.