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UNESCO Türkiye Daimi Temsilciliğine Gülnur Aybet atandı

#Gülnur Aybet#UNESCO#Daimi Temsilci
UNESCO Türkiye Daimi Temsilciliğine Gülnur Aybet atandı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine atandı.

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Aybet'in atanmasıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÜLNUR AYBET'İN ÖZ GEÇMİŞİ

Ekim 2016’dan bu yana Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapan Gülnur Aybet, 2018’den bu yana Milli Savunma Üniversitesi’nde misa?r öğretim üyesi olarak ders verdi. 2017-2018 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi, 2014-2016 seneleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığı görevlerinde bulunan Aybet, 2013 yılında İngiltere’den Türkiye’ye gelerek İstanbul Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü kurdu.

2001-2013 yılları arasında İngiltere’de Kent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünde öğretim üyeliği yapmış olan Aybet, İngiltere’de Nottingham Üniversitesi ve Türkiye’de Bilkent Üniversitesinde de öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Aybet, 2018-2019 yılları arasında Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Avrupa Bölgesel Gelecek Konseyi üyeliği görevini yürüttü. Uzmanlık alanları uluslararası güvenlik, NATO ve AB kapsamında Atlantik ötesi ilişkiler ve savaş sonrası devlet ve güvenlik yapılanması olan Aybet, NATO, Dışişleri Bakanlığı, İngiliz Akademisi (British Academy) ve TÜBİTAK için birçok araştırma projesinin yöneticiliğini yaptı. Gülnur Aybet, Oxford Üniversitesi St Antony’s College, Johns Hopkins Üniversitesi, Woodrow Wilson Center gibi uluslararası akademik kurumlarda misa?r araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Lisans derecesini (BA Hons Ekonomi ve Kamu Yönetimi) İngiltere'de Londra Üniversitesi Royal Holloway’den alan Aybet, Southampton Üniversitesi’nden Yüksek Lisans (MSc Uluslararası İlişkiler), Londra Üniversitesi King’s College’den ikinci Yüksek Lisans (M.Phil Savaş Bilimleri) ve doktorasını (Uluslararası İlişkiler dalında) Nottingham Üniversitesi’nden aldı.

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#Gülnur Aybet#UNESCO#Daimi Temsilci

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