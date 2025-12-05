UNESCO tarafından Hatay'a ait 7 ürün coğrafi işaretli olarak tescillendi

Haberin Devamı

Valiliğin girişimiyle coğrafi işaret belgesi verilen ürünler, Antakya Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla tanıtıldı. Vali Mustafa Masatlı burada yaptığı konuşmada, medeniyetlerin buluştuğu, kültürlerin bir arada yaşadığı Hatay'daki değerlerin bir sonraki kuşaklara miras olarak aktarılmasını milli bir mesele olarak gördüklerini söyledi.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN SAYISI 57’YE YÜKSELDİ

Masatlı, 6 Şubat 2023'te 25 olan coğrafi işaret tescilli ürün sayısının bugün 57'ye yükseldiğini belirterek, "Coğrafi işaret tescili için müracaat ettiğimiz ürünler var, onlarda bittiğinde bu rakamı 135'e çıkaracağız." dedi.

Masatlı, coğrafi işaret olarak tescillenen ürünlerin ulusal ve uluslararası boyutta tanıtımıyla ilgili olarak çalışmalara başladıklarını kaydetti.

“HATAY'IN LEZZETLERİNDEN TATMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ”

Hatay denince akla gastronominin geldiğini vurgulayan Masatlı, "Hatay denince akla lezzet, tat gelir, herkesi Hatay'a davet ediyoruz, Hatay'ın lezzetlerinden tatmalarını tavsiye ediyoruz. " diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay'ın çok önemli yemek kültürüne sahip olduğunu ve bunun tescillenmesinin şehrin geleceği adına önem arz ettiğini belirtti.

Öntürk, Türkiye'de en fazla coğrafi tescilli ürün sayısına sahip il olmak istediklerinin de altını çizdi.

Konuşmaların ardından İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Örgüt, coğrafi işaret belgelerini Vali Masatlı ve diğer protokol üyelerine takdim etti.