UNESCO listesinde yer alan ilçemizde bayram hareketliliği: Oteller neredeyse doldu

#UNESCO#Safranbolu#Ramazan Bayramı
UNESCO listesinde yer alan ilçemizde bayram hareketliliği: Oteller neredeyse doldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2026 09:50

Karabük’ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Osmanlı’dan kalan mimarisi ile ünlü Safranbolu ilçesinde Ramazan Bayramı tatili için otel, han ve konakların rezervasyon doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Karabük’ün tarihi Safranbolu ilçesinde bulunan turizm tesisleri, Ramazan Bayramı tatilinde Türkiye’nin farklı kentlerinden gelecek olan tatilcilerin tercih noktası oldu.

UNESCO listesinde yer alan ilçemizde bayram hareketliliği: Oteller neredeyse doldu

Tarihi dokusuyla açık hava müzesini andıran tarihi ilçede bulunan 5 bin yatak kapasitesi bulunan otel, han ve konakların doluluk oranı şimdiden yüzde 90’a ulaştı.

UNESCO listesinde yer alan ilçemizde bayram hareketliliği: Oteller neredeyse doldu

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, “Sezonsal olarak yüksek sezona geçiş yaptığımız bir dönem. İlkbahara geçiş yapıyoruz. Deniz sezonunun henüz açılmamış olması, bayram tatilinin gün olarak çok uzun olmamasına rağmen bizim Türkiye’de birçok noktaya yakın ve kolay ulaşılabilir olmamız bayram tatilinde bizim yine dolu dolu güzel bir bayram geçireceğimizi işaret ediyor. Biz genelde bayramda iç pazardan konuk ağırladığımız için, Türk misafir ağırladığımız için de yine savaşın etkisini bayramda hissedeceğimizi düşünmüyorum. Sonrasında değerlendirdiğimizde rekorlarla konuştuğumuz bir bayram olacak diye umut ediyoruz. Şimdiden işletmelerimizin büyük bölümü dolmuş durumda. Yüzde 90’lara varan bir doluluk var. İnşallah dolu bir şekilde tam kapasite geçireceğiz bayramı” dedi.

UNESCO listesinde yer alan ilçemizde bayram hareketliliği: Oteller neredeyse doldu

 

#UNESCO#Safranbolu#Ramazan Bayramı

