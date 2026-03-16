UNESCO listesinde yer alan ilçemizde bayram hareketliliği: Oteller neredeyse doldu

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Karabük’ün tarihi Safranbolu ilçesinde bulunan turizm tesisleri, Ramazan Bayramı tatilinde Türkiye’nin farklı kentlerinden gelecek olan tatilcilerin tercih noktası oldu.

Tarihi dokusuyla açık hava müzesini andıran tarihi ilçede bulunan 5 bin yatak kapasitesi bulunan otel, han ve konakların doluluk oranı şimdiden yüzde 90’a ulaştı.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, “Sezonsal olarak yüksek sezona geçiş yaptığımız bir dönem. İlkbahara geçiş yapıyoruz. Deniz sezonunun henüz açılmamış olması, bayram tatilinin gün olarak çok uzun olmamasına rağmen bizim Türkiye’de birçok noktaya yakın ve kolay ulaşılabilir olmamız bayram tatilinde bizim yine dolu dolu güzel bir bayram geçireceğimizi işaret ediyor. Biz genelde bayramda iç pazardan konuk ağırladığımız için, Türk misafir ağırladığımız için de yine savaşın etkisini bayramda hissedeceğimizi düşünmüyorum. Sonrasında değerlendirdiğimizde rekorlarla konuştuğumuz bir bayram olacak diye umut ediyoruz. Şimdiden işletmelerimizin büyük bölümü dolmuş durumda. Yüzde 90’lara varan bir doluluk var. İnşallah dolu bir şekilde tam kapasite geçireceğiz bayramı” dedi.

