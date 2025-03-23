×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

UNESCO kenti Safranbolu'da Ramazan sessizliği

Güncelleme Tarihi:

#RAMAZAN#Safranbolu#UNESCO
UNESCO kenti Safranboluda Ramazan sessizliği
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2025 10:08

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve evleriyle dünyaca ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi mekan, çarşı ve sokaklarda Ramazan ayı sessizliği yaşanıyor.

Haberin Devamı

"Dünyanın en iyi korunan 20 kenti" arasında gösterilen Safranbolu, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evleriyle dikkati çekiyor.

Tarihi ilçenin çarşı ve sokakları Ramazan ayı dolayısıyla sakin günler geçiriyor. Hava sıcaklıklarının artmaya başladığı hafta sonunda ilçede insan sesi yerine kuş cıvıltılarına bıraktı. Bayram öncesi hareketlenmenin başladığını belirten esnaf Nurhayat Yüksel, "Öncesinde burada kimse yoktu desek yeri var. Bundan sonra bir umut bekliyoruz. Bu sessizlik esnaf olarak da bizi çok etkiledi" diye konuştu.

Yüksel, Ramazan Bayramı ve sezonun açılmasıyla işlerin düzeleceğini düşündüklerini aktardı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#RAMAZAN#Safranbolu#UNESCO

BAKMADAN GEÇME!