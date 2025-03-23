UNESCO kenti Safranbolu'da Ramazan sessizliği

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"Dünyanın en iyi korunan 20 kenti" arasında gösterilen Safranbolu, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evleriyle dikkati çekiyor.

Tarihi ilçenin çarşı ve sokakları Ramazan ayı dolayısıyla sakin günler geçiriyor. Hava sıcaklıklarının artmaya başladığı hafta sonunda ilçede insan sesi yerine kuş cıvıltılarına bıraktı. Bayram öncesi hareketlenmenin başladığını belirten esnaf Nurhayat Yüksel, "Öncesinde burada kimse yoktu desek yeri var. Bundan sonra bir umut bekliyoruz. Bu sessizlik esnaf olarak da bizi çok etkiledi" diye konuştu.

Yüksel, Ramazan Bayramı ve sezonun açılmasıyla işlerin düzeleceğini düşündüklerini aktardı.