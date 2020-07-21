Ünal'dan Netflix yanıtı: Türkiye’den gitmeyi neden düşünsünler?

Ünal, Twitter hesabından, “NetflixTurkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmî düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü. Türkiye’den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix’in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum” mesajı paylaştı.

KARŞI DEĞİLİZ

Ünal, önceki akşam Mamak Belediyesi’nce düzenlenen bir programda da özetle şunları söyledi: “Netflix bir yerli yapım istedi. Yerli yapım ile ilgili çok ciddi bir toplumsal tepki oluştu. RTÜK’e şikâyetler yağdı. RTÜK olayın daha başlangıç aşamasında bu hassasiyet ve tepkileri paylaştı. İlgili yapımcı şirket de tepkilere duyarlılık gösterdi. Herhangi bir konuda rahatsızlığımızı dile getirdiğimiz anda, ‘Siz Netflix ile nasıl böyle konuşursunuz’ diye Netflix’den çok, Netflix’çi olan bir grup var. Bunu anlamıyorum. Biz bu dijital platforma karşı değiliz.

ÖZÜR MÜ DİLEYELİM?

RTÜK bu dizi yapımcıları ile senaryo aşamasında hassasiyet ve tepkileri paylaştı. Bu suç mudur? 15 gündür bunu yazıp çiziyorlar. Hepimiz topluca Netflix’den özür mü dilememiz gerekiyor? Netflix’in yaptığı her şeyi kutsamamız, doğru bulmamız ve taklit mi etmemiz gerekiyor? Bir konuda karşı duruş sergilediğimizde topluca saldırıya geçiliyor. Senin bunu savunma hakkın demokratik de, benim bir birey olarak buna karşı çıkma hakkım neden anti demokratik oluyor?

FATİH SULTAN MEHMET İLE İLGİLİ DİZİ YAPTI

Avrupa Birliği, dijital platformları ve sosyal ağları bilgi toplumunun hizmet sağlayıcıları olarak tanımlamış. Netflix, Fatih Sultan Mehmet ile ilgili dizi yaptı. Fatih algısını, gerçekliğini aldı, öyle değersizleştirdi, itibarsızlaştırdı ki, biz döndük ‘Siz Fatih ile ilgili bunu yapamazsınız’ dedik. Netflix hiç oralı olmadı. Diyoruz ki, Youtube, Netflix, Twitter, İnstagram bana karşı bir operasyon aracına dönüşemez.”

NETFLIX: ÜYELERİMİZE BAĞLILIĞIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Netflix’ten yapılan açıklamada ise özetle şu ifadeler kullanıldı: “Netflix olarak Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu an yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikâyeleri dünyanın dört bir köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz.”