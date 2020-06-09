Un yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Adapazarı gişelerine 3 kilometre kala meydana geldi. İstanbul yönüne giden Yusuf Cengiz yönetimindeki 51 KV 937 plakalı un yüklü TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından TIR’dan çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yusuf Cengiz, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.