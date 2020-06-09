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Ramiz Kaan OKTAR/ARİFİYE (Sakarya),(DHA)
Haber Giriş: 09.06.2020 - 10:55,Son Güncelleme:

Un yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı

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Un yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı
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SAKARYA’da, un yüklü TIR’ın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü Yusuf Cengiz (34) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Adapazarı gişelerine 3 kilometre kala meydana geldi. İstanbul yönüne giden Yusuf Cengiz yönetimindeki 51 KV 937 plakalı un yüklü TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından TIR’dan çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yusuf Cengiz, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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