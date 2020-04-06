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Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 06.04.2020 - 15:42,Son Güncelleme:/

"Un çuvallı" koronavirüs paylaşımı ilgi çekti

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"Un çuvallı" koronavirüs paylaşımı ilgi çekti
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Zeytinburnu'nda çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan çuvallı koronavirüs önlemi ilgi çekti.

Zeytinburnu Gökalp Mahallesi’nde çekildiği kaydedilen görüntülerde un çuvalını üzerine geçiren bir kişinin sokakta yürüdüğü görüyor. Cep telefonuyla çekilen görüntüde üzerine çuval geçiren kişinin koronavirüs önlemi aldığı belirtiliyor. Görüntü sosyal medyada kısa sürede ilgi çekti.

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