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Umut’un alkışlık azmi

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#Umut Akça#Ankara#Serebral Palsi
Umut’un alkışlık azmi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 07:00

Ankara’da doğuştan serebral palsi (SP) hastası olan ve desteksiz yürüyemeyen, çoğu zaman tekerlekli sandalye kullanan Umut Akça (20), eğitim ve spor ile engelleri aştı.

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Akça, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini felsefe öğretmeni annesi Fatmagül ve finans uzmanı babası Ersoy Akça’nın desteği ile bitirdi. Umut Akça, ardından okuyucu - kodlayıcı teknolojisi ile girdiği üniversite sınavında 265 puanla Başkent Üniversitesi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünü kazandı. Akça, üniversiteyi onur belgesi alarak 1’incilikle bitirdi. Ardından Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) aldığı puanla da Keçiören Belediyesi’nde fen işleri bölümünde işe başladı. Akça, aynı zamanda 7 yıldır da ‘karma dövüş sanatları’ (MMA) sporu yapıyor. Dövüş sporları sayesinde hem fiziki hem de psikolojik olarak gelişim gösteren Akça, yarışmalara katılarak derece elde etmeyi hedefliyor. 

HEDEFİ AYAKTA BOKS YAPMAK

-Umut Akça, eğitim hayatındaki başarısını ailesine borçlu olduğunu, onların desteği sayesinde üniversiteyi bitirdiğini söyledi. 7 yıldır dövüş sporu yapan Akça, “İlerideki hedefim kafes dövüşünde altın kemer almak. Spor sayesinde kendimi bedensel ve ruhsal olarak iyileşmiş hissediyorum. Şimdiki hedefim ise ayakta boks yapmak” dedi.

 

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#Umut Akça#Ankara#Serebral Palsi

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