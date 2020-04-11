Umutsuzluğa kapılmayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç Aydınlar Platformu üyesi üniversite öğrencileriyle bir videokonferans yapıp sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu gençlerle konuşmasında özetle şunları söyledi: “Türkiye malum ağır bir sürecin içinde. Ama ben size, asla ve asla karamsar ve umutsuz olmamanızı hatırlatmak isterim. Nedeni de şu; kendinize güvenin, özgüveniniz yüksek olsun, iyi bir eğitim alıyorsunuz, dünyayı sorguluyorsunuz. Böyle bir anlayış içinde umutsuz olmak mümkün değil. Eğer varsa bir sorun, o sorunu çözecek olan enerji, bilgi sizlerde. Atatürkçülüğün iki önemli ayağı vardır. Birincisi siyasal, diğeri ekonomik ayaktır. Siyasal ayağı şöyle tanımlar: Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. İkinci önemli hedef ise; savaş meydanlarındaki zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça siyasal bağımsızlığınızı sürdüremezsiniz. İki ilkeyle güçlü Türkiye’yi birlikte inşa edebiliriz.

GENÇLİK EVİ KURMAK HAYALİM

Ankara’da bir gençlik evinin kurulması hep benim hayalimdedir. Arzu ederseniz topluca Mansur Bey’den randevu alırız, siz bunu anlatırsınız.

AB’NİN KURALLARI OLMALI

Bizim hedefimiz şu: Darbe hukukundan arınmış bir demokratik parlamenter sistem. Üçüncü sınıf demokrasiyi asla kabul etmiyoruz. Biz Avrupa Birliği’nde hangi demokratik kurallar varsa, aynısının Türkiye’de de olmasını istiyoruz. Bizim insanımızın da birinci sınıf demokrasiye hakkı vardır diye düşünüyoruz ve bu çerçevede olaya bakıyoruz.”