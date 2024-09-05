Umutları yaralayan mezarlık araması... Arama çalışmalarında 15. gün geride kaldı

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta öğleden sonra Kuran kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran’dan bir daha haber alınamamıştı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

AMCASI TUTUKLANMIŞTI

Narin’in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Okulun 21 Ağustos’ta saat 15.15’teki görüntülerinde, Narin’in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.

Soruşturma kapsamında Narin Güran’ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin’e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken, bu kez Narin’in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi’nin muhtarı Salim Güran, geçen pazar günü gözaltına alındı. Güran’ın aracından alınan DNA örneklerinin, Narin’in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirtildi.

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Amca Salim Güran’ın telefonunun Narin’in kaybolması sonrası 1 saat boyunca kapalı olduğu, Narin’in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve cep telefonundaki tüm mesaj ve aramaları, yüklediği bir uygulama aracılığıyla sildiği iddiaları da ortaya atıldı.

Salim Güran, geçen pazartesi günü öğle saatlerinde savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Salim Güran, aynı gün akşam saatlerinde, Narin’in kayboluşunun 13. gününde tutuklandı. Salim Güran’ın, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ‘kasten öldürme’den tutuklandığı öğrenildi.

‘TUTUKLAMA BİR TEDBİR’

Salim Güran’ın avukatı Seda Toğrul da bir açıklama yaptı. Güran’ın aracındaki DNA örneği ve telefon yazışmalarının tutuklanma için yeterli delil olmadığını savunan Toğrul, “Ortada Narin’e ait bir ceset bulunmadığı halde kasten adam öldürmeden sevki hukuka aykırıdır. Müvekkilim masumdur. Tutuklama kararına adli kontrol şartıyla serbest kalması yönünde itirazda bulunacağız” dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Salim Güran’ın tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Şüphe vardı, tutuklama kararı tedbirdi. Kimsenin şüphesi olmasın. En ince detaylarına ulaşıncaya kadar yargımız, savcılığımız gerekli incelemeleri yapacağız” diye konuştu.

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ÖZEL EKİP ARIYOR

Öte yandan herkesin umutla iyi haber beklediği Narin’i arama çalışmaları dün 15. günde de sürdürüldü. Önceki gün jandarma tarafından oluşturulan koordineli bir şekilde çalışan Diyarbakır’daki özel ekiple, Ankara’dan gelen özel ekip dün de mahallenin içinde ve çevresinde delil araması yaptı. Ekipler mahallenin çevresini defalarca taradı.

Mahallenin giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri, dün ayrıca araçların plakalarını ve sürücülerin kimliklerini kayıt altına alarak tarama yaptı. Amcası Salim Güran’ın ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ‘kasten öldürme’den tutuklanıp cezaevine konulmasının ardından tüm Türkiye’nin nerede olduğunu daha çok merak ettiği Narin mahalle mezarlığında da arandı. Bu aramaların görüntüleri, küçük kızdan iyi bir haberlerin umutlarını biraz daha yaraladı. Ekipler, özellikle yakın zamanda defnedilenlerin mezarları olmak üzere soruşturma savcısı eşliğinde yeraltı görüntüleme cihazıyla aramalar yaptı.